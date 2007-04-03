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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:03
GBP/USD - мінімум дня 1,3802
на цей раз кобелю не сподобалися гірші за очікування статдані по росту ВВП (+1,2% річних замість 1,4%)
прошили денний ATR та місячну контрольну зону
така емоційна вразливість то навіть добре, бо зекономить нам трошки часу
пам'ятаймо, що у п'ятницю нічого не варто купувати про запас. спокійно зробимо це у вівторок або й в середу
до речі, Середа - мій найкращий за статистикою день для торгівлі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 10:17
ніщо не заважатиме Банку Англії курликати по-голубиному на засіданні 10/05 услід за ЄЦБ :https://i.imgur.com/bsDbjdK.png https://i.imgur.com/0a3syDk.png
для кобеля скинути ще 5 великих фігур після блискавичного зливу на 6 - справа 1 тижня, тож якщо й ризикувати, то через бай-стоп перед самим мітінгом
звернемо увагу як низько розташовано нижній місячний ATR на травень
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:54
GBP/USD 1,3590
відкриття 1,3755 - максимум дня 1,3772
дуже хочу купити трошки фунта, але поки ще не можна
розворот невідворотній, ми усі його побачимо. тож чекаємо
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:04
EUR/USD 1,1990
ЛОБ Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40 написав:
для себе вирішив дивитися на реакцію гравців на зниженні до місячної контрольної зони - нічого наперед не прогнозуючи :https://i.imgur.com/BN1HK3c.png
поточна низхідна структура вказує на продовження корекції
як тільки поламають якусь найближчу зону чітким імпульсним поглинанням, ми усі побачимо це на малюночку - ось тоді й шукатимемо стати по тренду нагор
нижня позначка місячного середнього ходу за ATR(10) = 1,1720
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 18:56
Вижу все эти "сладкие" и понятные движения.
Но не нахожу точек входа.
Открыл сегодня лонг по USD/CAD на минимуме дня (по состоянию на сейчас).
Посмотрим что из этого выйдет.
Рассматриваю вариант зашортить USD/CHF локально. Уж слишком лихо ушли вверх. Две недели без коррекций на 4,5 фигуры. Коррекция, как бы, напрашивается.
Обратите внимание на EUR/CAD. Собирается, похоже, сегодня обновить минимумы.
Возвращаясь к нашей недавней дискуссии:Валютный рынок в мире
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:48
продаж USD/CHF у пошуках вершини просто тому що пройшли 4-5-7 фігур - це найкраща послуга бичкам, бо забезпечує паливо для подальшого росту на стопах продавців
обгрунтування по фундаменту слабке, бакс й надалі рулитиме на підвищенні % ставок
курс не одноразово упродовж 2015-17 років бував на позначках вище паритету 1 до 1, чому б не сходити туди (вперше) у 2018 на ралі доляра ???
позиціювання у парі цілком нейтральне - шлях нагору відкрито :https://www.oanda.com/forex-trading/ana ... ion-ratios
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:57
я не заперечував можливість низхідної корекції EUR/CAD
але вже тримаю довгостроковий шорт у схожому нафтовому EUR/NOK, де потенціал нормалізації монетарної політики для NOK вищий (за CAD та EUR), а державні фінанси та загальний економічний стан - кращі
на решту крос-курсів EUR/AUD & EUR/NZD у мене стоїть заборона на контр-трендові короткі позиції
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 22:05
певен, що ідея вдруге після повноцінної корекції розторгувати GBP у довжину проти USD, EUR та CAD - занадто перспективний трейд на увесь 2018 рік, щоб шукати щось інше з стороннім курсовим шумом
цілком досяжна ціль - узяти 5-7 % % висхідної ходи з плечем 3
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:46
оновлення технічного малюночку он-лайн :https://i.imgur.com/KC7izPQ.png
для активації лонгів за системою Контрольних зон треба закріпитися вище 1,3747 та намалювати після локального росту робочий розворотний патерн без закриття нижче вказаної позначки
поточний патерн занадто слабкий щоб йому зараз довіряти
на імовірно сильних NFP у п'ятницю можемо ще не раз переписати досягнуті мінімуми
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ЛОБ
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