Додано: Чет 03 тра, 2018 15:24

Zebra



плече - змінна величина, бо залежить від якості патернів, розміру стопа, моєї упевненості, торгової статистики інструменту



є валютні пари, що взагалі торгую без плеча (себто 1 до 1) - фунт, єна, золото

більшість ідей реалізується в межах х3, але є й такі, де я торгую агресивно, на повну використовуючи маржинальний важіль (максимум х10)



можливо, колись зміниться й моє ставлення до криптовалют, але до сих пір я продовжую утримуватись від торгівлі ними. і не кортить



до слова, за останні півроку випадково став свідком як один хлопчина (з досвідом торгівлі) злив рахунок на 10к - продаючи біток перед самим зливом



подібні не поодинокі приклади додатково переконують мене у правильності прийнятого рішення.

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.