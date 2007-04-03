відтепер нам потрібно - а) закріплення вище тоненької зеленої смужки - а саме над 1,3635 (зона у 1/4), б) злам низхідної поточної тенденції на закритті вище 1,3712 (верхня межа НКЗ 1/2) в) очікування висхідної фази по стрілочці та пошук точок на вхід у довжину (позначено червоним).
до закріплення за пунктом а) дисципліновано спостерігаємо поза ринком.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
плече - змінна величина, бо залежить від якості патернів, розміру стопа, моєї упевненості, торгової статистики інструменту
є валютні пари, що взагалі торгую без плеча (себто 1 до 1) - фунт, єна, золото більшість ідей реалізується в межах х3, але є й такі, де я торгую агресивно, на повну використовуючи маржинальний важіль (максимум х10)
можливо, колись зміниться й моє ставлення до криптовалют, але до сих пір я продовжую утримуватись від торгівлі ними. і не кортить
до слова, за останні півроку випадково став свідком як один хлопчина (з досвідом торгівлі) злив рахунок на 10к - продаючи біток перед самим зливом
подібні не поодинокі приклади додатково переконують мене у правильності прийнятого рішення.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ ИМХО, разворотный паттерн по фунту (с коррекции в рост) есть смысл искать на дневках, минимум Н4. Меньшие интервалы мало-полезны для среднесрочных входов. Я интервалы Н1, М30 и, изредка, М15, использую только для поиска приемлимого стопа, при наличии отработанного паттерна на старших таймах.
Ваша разворотная модель заслуживает наивысшего признания. Я месяцы потратил на её изучение. И она работает просто великолепно. При чем ярче всего на дневках. ВСЕ опубликованные на данной ветке планы отработаны.
П.С. с изучением КЗ пока буксую. Мне сложно переваривать не систематизированную инфу. НО! "Дорогу осилит идущий".(с)
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val