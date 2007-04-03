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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:56

щодо ФУНТА

новий локальний мінімум у GBP/USD 1,3555
означає перебудову контрольних корекційних зон, що вказують на збереження/скасування поточної тенденції :

https://i.imgur.com/MB6eHZf.png

відтепер нам потрібно -
а) закріплення вище тоненької зеленої смужки - а саме над 1,3635 (зона у 1/4),
б) злам низхідної поточної тенденції на закритті вище 1,3712 (верхня межа НКЗ 1/2)
в) очікування висхідної фази по стрілочці та пошук точок на вхід у довжину (позначено червоним).

до закріплення за пунктом а) дисципліновано спостерігаємо поза ринком.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:40

Re: Валютный рынок в мире

ЛОБ, з яким плечем торгуєте? Доречі, тоді по Эфіру був вдалий прогноз. Може варто також і до криптоінструментів придивитися? Думаю на форумі це викликало б більше цікавості.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:24

Zebra

плече - змінна величина, бо залежить від якості патернів, розміру стопа, моєї упевненості, торгової статистики інструменту

є валютні пари, що взагалі торгую без плеча (себто 1 до 1) - фунт, єна, золото
більшість ідей реалізується в межах х3, але є й такі, де я торгую агресивно, на повну використовуючи маржинальний важіль (максимум х10)

можливо, колись зміниться й моє ставлення до криптовалют, але до сих пір я продовжую утримуватись від торгівлі ними. і не кортить

до слова, за останні півроку випадково став свідком як один хлопчина (з досвідом торгівлі) злив рахунок на 10к - продаючи біток перед самим зливом

подібні не поодинокі приклади додатково переконують мене у правильності прийнятого рішення.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:01

  ЛОБ Додано: П'ят 08 гру, 2017 10:17 написав:The UK reaches historic Brexit divorce deal – FT

Joint Report: Britain, EU agree on method of calculating Britain’s divorce bill

GBP/USD - 1,35 :!:

повернення Будулая ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:11

ЛОБ
ИМХО, разворотный паттерн по фунту (с коррекции в рост) есть смысл искать на дневках, минимум Н4. Меньшие интервалы мало-полезны для среднесрочных входов.
Я интервалы Н1, М30 и, изредка, М15, использую только для поиска приемлимого стопа, при наличии отработанного паттерна на старших таймах.

Ваша разворотная модель заслуживает наивысшего признания.
Я месяцы потратил на её изучение. И она работает просто великолепно.
При чем ярче всего на дневках.
ВСЕ опубликованные на данной ветке планы отработаны.

П.С. с изучением КЗ пока буксую. Мне сложно переваривать не систематизированную инфу.
НО! "Дорогу осилит идущий".(с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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