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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:33
Если я правильно разобрался, то вот классическая точка входа:http://picua.org/img/2018-05/06/wdqgybu5ycr62nhedzi4vzuaq.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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