RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:33

GBP/USD

Если я правильно разобрался, то вот классическая точка входа:
http://picua.org/img/2018-05/06/wdqgybu5ycr62nhedzi4vzuaq.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 09.09.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 618619620621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4922, 4923, 4924
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49234 164690111
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 15:33
tea
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1200, 1201, 1202
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12011 1276160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 15:06
clientage
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.