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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:33
GBP/USD
Если я правильно разобрался, то вот классическая точка входа:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Нед 06 тра, 2018 23:38
щодо ФУНТА
розворот тенденції за контрольними зонами НКЗ відбувається на закритті вище 1/2-ої :
перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж фази а) - на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою
оновлення Контрольного Максимуму (км) занадто слабкий сигнал ;
підтвердження розвороту - за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б)
після цього можна купувати з відкату або й по ринку
відбувається оновлення КМ2, формується висхідна послідовність усе вищих максимумів та мінімумів - зміцнюється надійність сигналів ;
ВАЖЛИВО : після цього зони перебудовуються нагору !!!
з оновленням локальних максимумів контрольні зони 1/4 + 1/2 також підтягуються усе виище й вище, вказуючи на збереження висхідної тенденції ;
найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:39
ЛОБ
Хм...
А я так понял СМ, что пятничный тест 1/2 и закрытие америки выше, являются четким изменением приоритета с продаж на покупку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:13
vovan_prm
закриття у п'ятницю 1,3535 - перша зона у 1/4 - 1,3567 (верхня межа)
омбежились лишень її тестом, без закріплення вище
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:11
ЛОБ
Спасибо за поправку.
Неправильно построил 1/2.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:16
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля USD/JPY
допоки зони вказують нагору :
статистика на нашому боці.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:53
+ 1,5 фігури на повільному впевненому рості за тиждень.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:58
щодо ФУНТА
ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)
сьогодні вівторок (через тиждень)) - за день до засідання БА можна й ризикнути ?
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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