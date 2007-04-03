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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:33

GBP/USD

Если я правильно разобрался, то вот классическая точка входа:
http://picua.org/img/2018-05/06/wdqgybu5ycr62nhedzi4vzuaq.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 23:38

щодо ФУНТА

розворот тенденції за контрольними зонами НКЗ відбувається на закритті вище 1/2-ої :

https://i.imgur.com/Yovj2y1.png

перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж фази а) - на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою

оновлення Контрольного Максимуму (км) занадто слабкий сигнал ;

підтвердження розвороту - за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б)
після цього можна купувати з відкату або й по ринку

відбувається оновлення КМ2, формується висхідна послідовність усе вищих максимумів та мінімумів - зміцнюється надійність сигналів ;

ВАЖЛИВО : після цього зони перебудовуються нагору !!!

з оновленням локальних максимумів контрольні зони 1/4 + 1/2 також підтягуються усе виище й вище, вказуючи на збереження висхідної тенденції ;

найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:39

ЛОБ
Хм...
А я так понял СМ, что пятничный тест 1/2 и закрытие америки выше, являются четким изменением приоритета с продаж на покупку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:13

vovan_prm

закриття у п'ятницю 1,3535 - перша зона у 1/4 - 1,3567 (верхня межа)
омбежились лишень її тестом, без закріплення вище
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:11

ЛОБ
Спасибо за поправку.
Неправильно построил 1/2.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:16

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля USD/JPY

допоки зони вказують нагору :

https://i.imgur.com/bBMkKZA.png

статистика на нашому боці.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:53

  ЛОБ Додано: Вів 01 тра, 2018 21:48 написав:продаж USD/CHF у пошуках вершини просто тому що пройшли 4-5-7 фігур - це найкраща послуга бичкам, бо забезпечує паливо для подальшого росту на стопах продавців

обгрунтування по фундаменту слабке, бакс й надалі рулитиме на підвищенні % ставок

курс не одноразово упродовж 2015-17 років бував на позначках вище паритету 1 до 1, чому б не сходити туди (вперше) у 2018 на ралі доляра ???

позиціювання у парі цілком нейтральне - шлях нагору відкрито :

https://www.oanda.com/forex-trading/ana ... ion-ratios

+ 1,5 фігури на повільному впевненому рості за тиждень.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:58

щодо ФУНТА

ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)
  ЛОБ Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:03 написав:GBP/USD - мінімум дня 1,3802

на цей раз кобелю не сподобалися гірші за очікування статдані по росту ВВП (+1,2% річних замість 1,4%)

прошили денний ATR та місячну контрольну зону

така емоційна вразливість то навіть добре, бо зекономить нам трошки часу

пам'ятаймо, що у п'ятницю нічого не варто купувати про запас. спокійно зробимо це у вівторок або й в середу

до речі, Середа - мій найкращий за статистикою день для торгівлі

сьогодні вівторок (через тиждень)) - за день до засідання БА можна й ризикнути ?
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:56

GBP/USD, 1h :

https://i.imgur.com/42zcRcW.png

надійних сигналів немає, очікуваного закриття хоча б над 1/4 не відбулося
маємо тільки призупинку (другий день) в активному оновленні мінімумів

ми знаємо, що кобель частенько розвертається й без сигналів

здається, що з наближенням супер-четверга ведмедики з острахом тільки закриватимуть найслабші короткі позиції, аби уберегти себе від яструбиних сюрпризів БА

як тактично так і довгостроково мені усе більше подобається довжина.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:33

GBP/USD

ЛОБ Посмотрим на сегодняшнее закрытие.
Можно попробовать лимитником от недельки.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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