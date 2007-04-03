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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:04
vovan_prm написав:ЛОБ
Посмотрим на сегодняшнее закрытие.
Можно попробовать лимитником от недельки.
один транш візьму до засідання поза уваги як дивляться Контрольні Зони
далі цікавими точками на вхід виглядають послідовно 1,3425 (дзеркальний рівень) + 1,3290 (місячний середній хід за ATR(10)) + 1,3180 (50% усієї хвилі росту)
готовий ризикнути на цих рівнях лімітниками
агресивніше додаватиму вже на рості за умови підтвердження з боку КЗ
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:18
ЛОБ написав:ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)
ведмедикі спромоглися оновити недавній лой усього на 1 піпс
- до 1,3485
реакція но новий мінімум виявилася цілком позитивною + 75 піпсів
, що начебто натякає на фіксинг шортів
ризикую стати на купівлю виходячи з таймінгу - узяв перший по ринку 1,3505
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:32
підвищення % європейських доходностей, зокрема німецьких Бундз та британських гілтів (10-ти річні державні облігації), надає підтримку моїй думці про завершення корекції щонайменше у GBP/USD
потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії набагато вищий за США, де коротко- та довгострокові % ставки критично звузились та близькі до інверсії
за фактичного перевищення таргету по інфляції Банк Англії має повернутися до негайної нормалізації монетарної політики, дещо стабілізувавши й слабкий фунт (як канал імпорту інфляції)
прихильникам фунта має бути достатньо декількох дисидентів (з 9-ти) посеред голосуючих членів МРС, котрі мають віддати свої голоси за невідкладне +0,25%, наприклад 3 (за) до 6 (проти)
про 5 до 4 годі й мріяти ???
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:43
ЛОБ написав: ЛОБ написав:ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)
ведмедикі спромоглися оновити недавній лой усього на 1 піпс
- до 1,3485
реакція но новий мінімум виявилася цілком позитивною + 75 піпсів
, що начебто натякає на фіксинг шортів
ризикую стати на купівлю виходячи з таймінгу - узяв перший по ринку 1,3505
Пожалуй, Вы правы.
Пошел тем же путем.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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