Додано: Сер 09 тра, 2018 09:32

підвищення % європейських доходностей, зокрема німецьких Бундз та британських гілтів (10-ти річні державні облігації), надає підтримку моїй думці про завершення корекції щонайменше у GBP/USD



потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії набагато вищий за США, де коротко- та довгострокові % ставки критично звузились та близькі до інверсії



за фактичного перевищення таргету по інфляції Банк Англії має повернутися до негайної нормалізації монетарної політики, дещо стабілізувавши й слабкий фунт (як канал імпорту інфляції)



прихильникам фунта має бути достатньо декількох дисидентів (з 9-ти) посеред голосуючих членів МРС, котрі мають віддати свої голоси за невідкладне +0,25%, наприклад 3 (за) до 6 (проти)



про 5 до 4 годі й мріяти ???

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