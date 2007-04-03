Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:04
vovan_prm написав: ЛОБ
Посмотрим на сегодняшнее закрытие.
Можно попробовать лимитником от недельки.
один транш візьму до засідання поза уваги як дивляться Контрольні Зони
далі цікавими точками на вхід виглядають послідовно 1,3425 (дзеркальний рівень) + 1,3290 (місячний середній хід за ATR(10)) + 1,3180 (50% усієї хвилі росту)
готовий ризикнути на цих рівнях лімітниками
агресивніше додаватиму вже на рості за умови підтвердження з боку КЗ
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:18
ЛОБ написав: ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)
ведмедикі спромоглися оновити недавній лой усього на
1 піпс
-
до 1,3485
реакція но новий мінімум виявилася цілком позитивною
+ 75 піпсів
, що начебто натякає на фіксинг шортів
ризикую стати на купівлю виходячи з таймінгу - узяв перший по ринку 1,3505
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:32
підвищення % європейських доходностей, зокрема німецьких Бундз та британських гілтів (10-ти річні державні облігації), надає підтримку моїй думці про завершення корекції щонайменше у GBP/USD
потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії набагато вищий за США, де коротко- та довгострокові % ставки критично звузились та близькі до інверсії за фактичного перевищення таргету по інфляції Банк Англії має повернутися до негайної нормалізації монетарної політики, дещо стабілізувавши й слабкий фунт (як канал імпорту інфляції) прихильникам фунта має бути достатньо декількох дисидентів (з 9-ти) посеред голосуючих членів МРС, котрі мають віддати свої голоси за невідкладне +0,25%, наприклад 3 (за) до 6 (проти) про 5 до 4 годі й мріяти ???
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:43
ЛОБ написав: ЛОБ написав: ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)
ведмедикі спромоглися оновити недавній лой усього на
1 піпс
-
до 1,3485
реакція но новий мінімум виявилася цілком позитивною
+ 75 піпсів
, що начебто натякає на фіксинг шортів
ризикую стати на купівлю виходячи з таймінгу - узяв перший по ринку 1,3505
Пожалуй, Вы правы.
Пошел тем же путем.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Сер 09 тра, 2018 10:09
ЛОБ Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:27 написав:
працюємо від стопа, що варто розмістити під березневим лоєм на
128,95 https://i.imgur.com/1biTvPH.png
тому або чекаємо на вхід під час виходу стати (на волатильності), або входимо дробним лотом аби вивести розумну середньозважену точку входу десь у
50-70
пунктів до стопа
129,23 (мінімум відучора) - 129,88 (бачу на екрані)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 09 тра, 2018 10:35
є декілька альтенативних варіянтів на купівлю Євро
більшість наших роздрібних хом'ячків не мають нічого іншого як просто купити за гривню чи за бакс найліквіднішу валютну пару EUR/USD ці два інструменти приховують зараз такі важливі недоліки : проти гривні - від'ємний "carry trade" на вищих % ставках по гривні проти бакса - загроза продовження низхідної корекції на декілька фігур поміж тим на міжнародному ринку є набагато цікавіші інструменти : продаж облігацій Німеччини, Італії, Франції у розрахунку на підвищення їх % доходностей (через futures, CFD) = що по суті є купівлею євро-ставок ; купівля Євро у кросах - проти резервих безризикових CHF & JPY та товарних валют CAD, AUD, NZD EUR/CHF вже зреалізував значну частину свого потенціалу (спот 1,1950), а ось примхлива JPY чинить опір (імовірно на регіональній геополітиці). до часу мій вибір - LONG EUR/JPY + EUR/AUD + EUR/NZD нафтовий CAD не чіпаю через стабільні перспективи нафти та налаштованість Банку Канади продовжити свій цикл номалізації, та й нйближчий сусіда ФРС здатен забезпечити необхідний імпусь на усьому північномареиканському континенті (стосується також Мексики).
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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