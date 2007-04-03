Додано: Сер 09 тра, 2018 10:35

є декілька альтенативних варіянтів на купівлю Євро



більшість наших роздрібних хом'ячків не мають нічого іншого як просто купити за гривню чи за бакс найліквіднішу валютну пару EUR/USD



ці два інструменти приховують зараз такі важливі недоліки :



проти гривні - від'ємний "carry trade" на вищих % ставках по гривні

проти бакса - загроза продовження низхідної корекції на декілька фігур



поміж тим на міжнародному ринку є набагато цікавіші інструменти :



продаж облігацій Німеччини, Італії, Франції у розрахунку на підвищення їх % доходностей (через futures, CFD) = що по суті є купівлею євро-ставок ;

купівля Євро у кросах - проти резервих безризикових CHF & JPY та товарних валют CAD, AUD, NZD



EUR/CHF вже зреалізував значну частину свого потенціалу (спот 1,1950), а ось примхлива JPY чинить опір (імовірно на регіональній геополітиці). до часу



мій вибір - LONG EUR/JPY + EUR/AUD + EUR/NZD



нафтовий CAD не чіпаю через стабільні перспективи нафти та налаштованість Банку Канади продовжити свій цикл нормалізації, та й найближчий сусіда ФРС здатен забезпечити необхідний імпульс на усьому Північноамериканському континенті (приклад Мексики, що вже 2 роки підвищує свої % ставки).

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