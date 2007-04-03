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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:04

  vovan_prm написав:ЛОБ Посмотрим на сегодняшнее закрытие.
Можно попробовать лимитником от недельки.

один транш візьму до засідання поза уваги як дивляться Контрольні Зони

далі цікавими точками на вхід виглядають послідовно 1,3425 (дзеркальний рівень) + 1,3290 (місячний середній хід за ATR(10)) + 1,3180 (50% усієї хвилі росту)

готовий ризикнути на цих рівнях лімітниками

агресивніше додаватиму вже на рості за умови підтвердження з боку КЗ
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:18

  ЛОБ написав:ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)

ведмедикі спромоглися оновити недавній лой усього на 1 піпс - до 1,3485
реакція но новий мінімум виявилася цілком позитивною + 75 піпсів, що начебто натякає на фіксинг шортів

ризикую стати на купівлю виходячи з таймінгу - узяв перший по ринку 1,3505
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:32

підвищення % європейських доходностей, зокрема німецьких Бундз та британських гілтів (10-ти річні державні облігації), надає підтримку моїй думці про завершення корекції щонайменше у GBP/USD

потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії набагато вищий за США, де коротко- та довгострокові % ставки критично звузились та близькі до інверсії

за фактичного перевищення таргету по інфляції Банк Англії має повернутися до негайної нормалізації монетарної політики, дещо стабілізувавши й слабкий фунт (як канал імпорту інфляції)

прихильникам фунта має бути достатньо декількох дисидентів (з 9-ти) посеред голосуючих членів МРС, котрі мають віддати свої голоси за невідкладне +0,25%, наприклад 3 (за) до 6 (проти)

про 5 до 4 годі й мріяти ???
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:43

  ЛОБ написав:
  ЛОБ написав:ринок 1,3500 (локальний мінімум 1,3486 від 04/05)

ведмедикі спромоглися оновити недавній лой усього на 1 піпс - до 1,3485
реакція но новий мінімум виявилася цілком позитивною + 75 піпсів, що начебто натякає на фіксинг шортів

ризикую стати на купівлю виходячи з таймінгу - узяв перший по ринку 1,3505

Пожалуй, Вы правы.
Пошел тем же путем.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:09

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля EUR/JPY

  ЛОБ Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:27 написав:працюємо від стопа, що варто розмістити під березневим лоєм на 128,95

https://i.imgur.com/1biTvPH.png

тому або чекаємо на вхід під час виходу стати (на волатильності), або входимо дробним лотом аби вивести розумну середньозважену точку входу десь у 50-70 пунктів до стопа

129,23 (мінімум відучора) - 129,88 (бачу на екрані)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:35

щодо ЄВРО

є декілька альтенативних варіянтів на купівлю Євро

більшість наших роздрібних хом'ячків не мають нічого іншого як просто купити за гривню чи за бакс найліквіднішу валютну пару EUR/USD

ці два інструменти приховують зараз такі важливі недоліки :

проти гривні - від'ємний "carry trade" на вищих % ставках по гривні
проти бакса - загроза продовження низхідної корекції на декілька фігур

поміж тим на міжнародному ринку є набагато цікавіші інструменти :

продаж облігацій Німеччини, Італії, Франції у розрахунку на підвищення їх % доходностей (через futures, CFD) = що по суті є купівлею євро-ставок ;
купівля Євро у кросах - проти резервих безризикових CHF & JPY та товарних валют CAD, AUD, NZD

EUR/CHF вже зреалізував значну частину свого потенціалу (спот 1,1950), а ось примхлива JPY чинить опір (імовірно на регіональній геополітиці). до часу

мій вибір - LONG EUR/JPY + EUR/AUD + EUR/NZD

нафтовий CAD не чіпаю через стабільні перспективи нафти та налаштованість Банку Канади продовжити свій цикл нормалізації, та й найближчий сусіда ФРС здатен забезпечити необхідний імпульс на усьому Північноамериканському континенті (приклад Мексики, що вже 2 роки підвищує свої % ставки).
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:34

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля USD/JPY

  ЛОБ Додано: Вів 08 тра, 2018 09:16 написав:допоки зони вказують нагору :

https://i.imgur.com/bBMkKZA.png

статистика на нашому боці.

звіт - https://i.imgur.com/7DznCVh.png
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:18

щодо ФУНТА

контрольні зони досьогодні продовжують вказувати донизу :

https://i.imgur.com/rLMayHH.png

слабке закриття нижче корекційної зони у 1/4 не дає підстав розглядати лонг по системі

тож вирішив звернутися за допомогою до власного розуміння макро-фундаменту :
недооціненість фунта по відношенню до доляра за ПКС, слабкість його динаміки дозволяє Банку Англії бути твердим та послідовним у нормалізації % ставок

себто, є усі раціональні підстави розраховувати на яструбиний тон заяви комітету з монетарної політики МРС - від неочікуваного підняття до тісного розкладу голосуючих (хоч і без змін)

звичайно, про лукавіть цінічних бритів ми усі добре знаємо, бо ті можуть не скінчено грати свої дешеві водевілі, вдаючи стурбованість невирішенням проблеми Брекзіту або вибірково акцентуючи на слабкості окремих економічних показників - додаючи до бочки меду необхідну кількість ложок дьогтю

ризики відомі, але я обираю довжину.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:13

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/DKK

  ЛОБ Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00 написав:або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK
за поточним ринковим курсом 0,7680

  ЛОБ Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44 написав:ріст - відкат + знову ріст = доливка у довжину :
https://i.imgur.com/EXjgcyd.jpg
спробуємо потримати на довгострок (до кінця року).

  ЛОБ Додано: Сер 18 кві, 2018 18:38 написав:актуалізація ідеї за 2 тижні :
https://i.imgur.com/PvY3l0m.png
волатильність як можливість додати у лонг

попередні результати надихають на пошук нових лонгів з будь якого відкату :

https://i.imgur.com/8diLKIY.png

як для Травня, що має погану "зливну" репутацію, було накопичено занадто великий портфель позицій для нафтової NOK (х10) - був змушений фіксонути профіт аби зменшити маржинальне плече.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:36

EUR/USD

Моё видение в долгосроке:
http://picua.org/img/2018-05/10/isn5n6v42l0t7rzi2au0s2qaf.png
Точку входа буду искать здесь:
http://picua.org/img/2018-05/10/0ezcm6worceve03yjzkoklnb8.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
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