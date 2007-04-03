є декілька альтенативних варіянтів на купівлю Євро
більшість наших роздрібних хом'ячків не мають нічого іншого як просто купити за гривню чи за бакс найліквіднішу валютну пару EUR/USD
ці два інструменти приховують зараз такі важливі недоліки :
проти гривні - від'ємний "carry trade" на вищих % ставках по гривні проти бакса - загроза продовження низхідної корекції на декілька фігур
поміж тим на міжнародному ринку є набагато цікавіші інструменти :
продаж облігацій Німеччини, Італії, Франції у розрахунку на підвищення їх % доходностей (через futures, CFD) = що по суті є купівлею євро-ставок ; купівля Євро у кросах - проти резервих безризикових CHF & JPY та товарних валют CAD, AUD, NZD
EUR/CHF вже зреалізував значну частину свого потенціалу (спот 1,1950), а ось примхлива JPY чинить опір (імовірно на регіональній геополітиці). до часу
мій вибір - LONG EUR/JPY + EUR/AUD + EUR/NZD
нафтовий CAD не чіпаю через стабільні перспективи нафти та налаштованість Банку Канади продовжити свій цикл нормалізації, та й найближчий сусіда ФРС здатен забезпечити необхідний імпульс на усьому Північноамериканському континенті (приклад Мексики, що вже 2 роки підвищує свої % ставки).
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
слабке закриття нижче корекційної зони у 1/4 не дає підстав розглядати лонг по системі
тож вирішив звернутися за допомогою до власного розуміння макро-фундаменту : недооціненість фунта по відношенню до доляра за ПКС, слабкість його динаміки дозволяє Банку Англії бути твердим та послідовним у нормалізації % ставок
себто, є усі раціональні підстави розраховувати на яструбиний тон заяви комітету з монетарної політики МРС - від неочікуваного підняття до тісного розкладу голосуючих (хоч і без змін)
звичайно, про лукавіть цінічних бритів ми усі добре знаємо, бо ті можуть не скінчено грати свої дешеві водевілі, вдаючи стурбованість невирішенням проблеми Брекзіту або вибірково акцентуючи на слабкості окремих економічних показників - додаючи до бочки меду необхідну кількість ложок дьогтю
ризики відомі, але я обираю довжину.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.