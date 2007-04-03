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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:18
vovan_prm написав:
Моё видение в долгосроке ...
я так далеко не заглядаю
на перше, не бачу підстав для зниження Євро настільки глибоко - ні з точки зору вартісної моделі, ні через диференціали довгострокових % доходностей (що зближуватимуться за квартал-два)
по друге, тривалий суто технічний прогноз приносить більше шкоди, аніж користі, тому що трейдер починає торгувати свій прогноз, а не ринок
не захоплюйтесь.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:35
EUR/USD - нічого зайвого :
тижні - https://i.imgur.com/lzjMwKC.png
дні - https://i.imgur.com/wdhuj8c.png
потенціал низхідної корекції залишається, можливо побачимо 1,1440 або й 1,1215, але продавати євро я не буду, бо він з легкістю має відновитися вже восени
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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- Повідомлень: 9409
- З нами з: 14.12.09
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- Подякували: 917 раз.
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