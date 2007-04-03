перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж фази а) - на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою
підтвердження розвороту - за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б) після цього можна купувати з відкату або й по ринку
найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.
на силу фунт спромігся закритися вище 1/4 (верхня межа 1,3538) корекційні зони перебудовано ще нижче після оновлення мінімумів на 1,3460
перші ризикові лонги додано до кошика, за системою доливаємось у довжину тільки після зламу та закріплення над корекційною зоною у 1/2
але зараз нас має цікавити винятково (ще дійсний) негативний сценарій, що залишається статистично імовірніший (на продовження тенденції) - у сенсі захисних стопів
на допомогу приходить денний середній хід за ATR нижче 1,3484
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