RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:18

  vovan_prm написав:Моё видение в долгосроке ...

я так далеко не заглядаю

на перше, не бачу підстав для зниження Євро настільки глибоко - ні з точки зору вартісної моделі, ні через диференціали довгострокових % доходностей (що зближуватимуться за квартал-два)

по друге, тривалий суто технічний прогноз приносить більше шкоди, аніж користі, тому що трейдер починає торгувати свій прогноз, а не ринок

не захоплюйтесь.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:35

EUR/USD - нічого зайвого :

тижні - https://i.imgur.com/lzjMwKC.png
дні - https://i.imgur.com/wdhuj8c.png

потенціал низхідної корекції залишається, можливо побачимо 1,1440 або й 1,1215, але продавати євро я не буду, бо він з легкістю має відновитися вже восени
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Нед 06 тра, 2018 23:38 написав:розворот тенденції за контрольними зонами НКЗ відбувається на закритті вище 1/2-ої :

https://i.imgur.com/Yovj2y1.png

перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж фази а) - на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою

підтвердження розвороту - за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б)
після цього можна купувати з відкату або й по ринку

найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.

насилу фунт спромігся закритися вище 1/4 (верхня межа 1,3538) :

GBP/USD, 1h - https://i.imgur.com/VqltTIl.png

корекційні зони перебудовано ще нижче після оновлення мінімумів на 1,3460

перші ризикові лонги додано до кошика, за системою можна доливатись у довжину тільки після зламу та закріплення над корекційною зоною у 1/2

але зараз нас має цікавити винятково (ще дійсний) негативний сценарій, що залишається статистично імовірніший (на продовження тенденції) - у сенсі захисних стопів

на допомогу приходить денний середній хід за ATR нижче 1,3484

тримаймо кобеля, бо потенціал росту того вартий
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:54

ЛОБ
Преждевременные входы в фунт, у меня отнимают серьезную часть прибыли от успешных сделок. Решил оставаться вне рынка до четкой смены приоритета (закрытие выше 1/2).
В то же время канадец, находясь во флете, дает точки входа с понятным стопом.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 09.09.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в мире

Переключайтесь на криптовалюты, там 80% трейдеров вообще никогда не торговали.

https://forklog.com/issledovanie-bolee- ... a-birzhah/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 21.09.12
Подякував: 381 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 620621622623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4954, 4955, 4956
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49557 164837590
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 15:50
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1209, 1210, 1211
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12102 1293614
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 23:23
phantom_systems
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (136)
14.05.2018 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.