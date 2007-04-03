Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:18
vovan_prm написав:
Моё видение в долгосроке ...
я так далеко не заглядаю
на перше, не бачу підстав для зниження Євро настільки глибоко - ні з точки зору вартісної моделі, ні через диференціали довгострокових % доходностей (що зближуватимуться за квартал-два)
по друге, тривалий суто технічний прогноз приносить більше шкоди, аніж користі, тому що трейдер починає торгувати свій прогноз, а не ринок
не захоплюйтесь.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:35
EUR/USD - нічого зайвого :
тижні -
https://i.imgur.com/lzjMwKC.png
дні -
https://i.imgur.com/wdhuj8c.png
потенціал низхідної корекції залишається, можливо побачимо 1,1440 або й 1,1215, але продавати євро я не буду, бо він з легкістю має відновитися вже восени
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58
ЛОБ Додано: Нед 06 тра, 2018 23:38 написав:
розворот тенденції за контрольними зонами НКЗ відбувається на закритті вище 1/2-ої :
https://i.imgur.com/Yovj2y1.png
перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж
фази а)
- на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою
підтвердження розвороту
-
за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б)
після цього можна купувати з відкату або й по ринку
найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.
насилу фунт спромігся закритися вище 1/4 (верхня межа 1,3538) :
GBP/USD, 1h -
https://i.imgur.com/VqltTIl.png
корекційні зони перебудовано ще нижче після оновлення мінімумів на 1,3460
перші ризикові лонги додано до кошика, за системою можна доливатись у довжину тільки після зламу та закріплення над корекційною зоною у 1/2
але зараз нас має цікавити винятково (ще дійсний) негативний сценарій, що залишається статистично імовірніший (на продовження тенденції) - у сенсі захисних стопів
на допомогу приходить денний середній хід за ATR нижче 1,3484
тримаймо кобеля, бо потенціал росту того вартий
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Пон 14 тра, 2018 14:54
ЛОБ Преждевременные входы в фунт, у меня отнимают серьезную часть прибыли от успешных сделок. Решил оставаться вне рынка до четкой смены приоритета (закрытие выше 1/2). В то же время канадец, находясь во флете, дает точки входа с понятным стопом.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Пон 14 тра, 2018 14:55
Переключайтесь на криптовалюты, там 80% трейдеров вообще никогда не торговали.
https://forklog.com/issledovanie-bolee- ... a-birzhah/
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