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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:18

  vovan_prm написав:Моё видение в долгосроке ...

я так далеко не заглядаю

на перше, не бачу підстав для зниження Євро настільки глибоко - ні з точки зору вартісної моделі, ні через диференціали довгострокових % доходностей (що зближуватимуться за квартал-два)

по друге, тривалий суто технічний прогноз приносить більше шкоди, аніж користі, тому що трейдер починає торгувати свій прогноз, а не ринок

не захоплюйтесь.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:35

EUR/USD - нічого зайвого :

тижні - https://i.imgur.com/lzjMwKC.png
дні - https://i.imgur.com/wdhuj8c.png

потенціал низхідної корекції залишається, можливо побачимо 1,1440 або й 1,1215, але продавати євро я не буду, бо він з легкістю має відновитися вже восени
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Нед 06 тра, 2018 23:38 написав:розворот тенденції за контрольними зонами НКЗ відбувається на закритті вище 1/2-ої :

https://i.imgur.com/Yovj2y1.png

перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж фази а) - на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою

підтвердження розвороту - за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б)
після цього можна купувати з відкату або й по ринку

найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.

насилу фунт спромігся закритися вище 1/4 (верхня межа 1,3538) :

GBP/USD, 1h - https://i.imgur.com/VqltTIl.png

корекційні зони перебудовано ще нижче після оновлення мінімумів на 1,3460

перші ризикові лонги додано до кошика, за системою можна доливатись у довжину тільки після зламу та закріплення над корекційною зоною у 1/2

але зараз нас має цікавити винятково (ще дійсний) негативний сценарій, що залишається статистично імовірніший (на продовження тенденції) - у сенсі захисних стопів

на допомогу приходить денний середній хід за ATR нижче 1,3484

тримаймо кобеля, бо потенціал росту того вартий
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:54

ЛОБ
Преждевременные входы в фунт, у меня отнимают серьезную часть прибыли от успешных сделок. Решил оставаться вне рынка до четкой смены приоритета (закрытие выше 1/2).
В то же время канадец, находясь во флете, дает точки входа с понятным стопом.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в мире

Переключайтесь на криптовалюты, там 80% трейдеров вообще никогда не торговали.

https://forklog.com/issledovanie-bolee- ... a-birzhah/
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:45

щодо ЄВРО

продаж німецький Bunds як купівля Євро-ставок у довгу є альтенративним варіянтом купівлі EUR/USD, тому що саме невідворотня нормалізація % ставок у Єврозоні штовхатиме курс євро вище :

https://i.imgur.com/6Rucalp.jpg
https://i.imgur.com/xRPisMW.png

згортання ЄЦБ європейської програми QE (на Є30 млрд щомісяця) орієнтовно вже у вересні означає, що знову запрацюють такі ринкові економічні фактори як інфляційні очікування та оцінка кредитоспроможності позичальників

після самоусунення з ринку ЄЦБ як найбільшого покупця суверенних облігацій рівень довгострокових ринкових % ставок підтягнеться до показників споживчої інфляції, що стабільно перевищує 1,0 % річних

а на рості нафтових цін має прискоритись ще вище.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:53

щодо ЄВРО

ризики затяжного падіння % ставок у Німеччині (з поточних значень біля 0,5-0,6 % річних за 10-ти річками) набагато нижчі за імовірність продовження низхідної корекції курсу EUR/USD

https://invst.ly/7g1v3

загалом боргових ринок (або ринок капіталу) має набагато глибшу ліквідність та, отже, меншу за валютний ринок forex мінливість котировок

іншими словами % ставки кредитування стабільніші за валютні курси
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:09

  vovan_prm написав:Преждевременные входы в фунт, у меня отнимают серьезную часть прибыли от успешных сделок. Решил оставаться вне рынка до четкой смены приоритета (закрытие выше 1/2).
В то же время канадец, находясь во флете, дает точки входа с понятным стопом.

шукайте свій лот, можливо, він має бути меншим, особливо у період активного навчання новій системі

або використовуйте дрібний лот для входу декількома траншами

хотів ще нагадати, що місяць Травень має погану репутацію "Sell in May and Go Away", тому заниження ризиків до половини робочого обсягу є чи не наймудрішим торговим рішенням для цієї пори
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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