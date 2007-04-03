перший сигнал на зміну низхідного просування надходить на закріпленні вище корекційної зони у 1/4 упродовж фази а) - на ній купівля ще є передчасною та порівняно ризиковою
підтвердження розвороту - за умови закриття вище зони у 1/2 за фазою б) після цього можна купувати з відкату або й по ринку
найсолодше ставати на купівлю під час третьої фази в), що має відпрацювати тенденцію досягненням тижневої КЗ - на ній можна й ризикувати, агресивно додаючи у довжину по ринку, з відкатів до нових зон, використовуючи свій робочий арсенал різноманітних патернів.
насилу фунт спромігся закритися вище 1/4 (верхня межа 1,3538) :
ЛОБ Преждевременные входы в фунт, у меня отнимают серьезную часть прибыли от успешных сделок. Решил оставаться вне рынка до четкой смены приоритета (закрытие выше 1/2). В то же время канадец, находясь во флете, дает точки входа с понятным стопом.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
згортання ЄЦБ європейської програми QE (на Є30 млрд щомісяця) орієнтовно вже у вересні означає, що знову запрацюють такі ринкові економічні фактори як інфляційні очікування та оцінка кредитоспроможності позичальників
після самоусунення з ринку ЄЦБ як найбільшого покупця суверенних облігацій рівень довгострокових ринкових % ставок підтягнеться до показників споживчої інфляції, що стабільно перевищує 1,0 % річних
а на рості нафтових цін має прискоритись ще вище.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
vovan_prm написав:Преждевременные входы в фунт, у меня отнимают серьезную часть прибыли от успешных сделок. Решил оставаться вне рынка до четкой смены приоритета (закрытие выше 1/2). В то же время канадец, находясь во флете, дает точки входа с понятным стопом.
шукайте свій лот, можливо, він має бути меншим, особливо у період активного навчання новій системі
або використовуйте дрібний лот для входу декількома траншами
хотів ще нагадати, що місяць Травень має погану репутацію "Sell in May and Go Away", тому заниження ризиків до половини робочого обсягу є чи не наймудрішим торговим рішенням для цієї пори
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.