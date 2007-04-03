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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:19

щодо ФУНТА

у кабеля якраз усе добре і з трендом і з імпульсом :

https://i.imgur.com/CHH7UFc.png

низхідний тренд на побоюваннях Брекзіту зламано
пост-референдумний реакційний мінімум на 1,35 перевершено, відбулося чітке прискорення після зламу - ми отримали необхідне технічне підтвердження розвороту

виділені періоди консолідації на цьому важливому довгостроковому рівні чітко вказують напрямок накопичення торгових обсягів перед проривом

зараз ми спостерігаємо за ретестом 1,3500 зверху після фіксації гравцями пробних трендових лонгів від багаторічних циклічних мінімумів біля 1,1750

структура руху цілком зрозуміла, і хоч глибина (чи блискавичність) корекції дійсно вражаюча, розторгувати її можна й без контрольних зон

мені у цьому допомагає економічна статистика, слідкуємо за заявами офіційних осіб, що стали творцями такої раптової корекції.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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