Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44

vovan_prm



на перше, рахунків декілька



на одному з рахунків тільки набираю довгі позиції дрібним лотом (1/5 робочого лоту, консервативно на довгострок)



на другому вже стопив не одноразово - з 5-ти траншів 3 стопа було видно на одному з малюночків



останні 2 повибивало під 1,3480 (1 - б/з) як вказував раніше



ще на одному тримаю порох напоготові (частенько взагалі забуваю про ньоого))



як тільки но пересвідчився у розвороті кабеля, одразу підкорегував свої плани, бо добре знаю його грайливий норов

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