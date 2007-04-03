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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:19

щодо ФУНТА

у кабеля якраз усе добре і з трендом і з імпульсом :

https://i.imgur.com/CHH7UFc.png

низхідний тренд на побоюваннях Брекзіту зламано
пост-референдумний реакційний мінімум на 1,35 перевершено, відбулося чітке прискорення після зламу - ми отримали необхідне технічне підтвердження розвороту

виділені періоди консолідації на цьому важливому довгостроковому рівні чітко вказують напрямок накопичення торгових обсягів перед проривом

зараз ми спостерігаємо за ретестом 1,3500 зверху після фіксації гравцями пробних трендових лонгів від багаторічних циклічних мінімумів біля 1,1750

структура руху цілком зрозуміла, і хоч глибина (чи блискавичність) корекції дійсно вражаюча, розторгувати її можна й без контрольних зон

сподіваюсь, мені у цьому допоможе економічна статистика (до слова, фунт учора пригальмував саме на сильній зайнятості), а ще варто відстежувати заяви офіційних осіб, що й стали творцями такої раптової корекції.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:03

ЛОБ
Согласен с Вами целиком и полностью.
Я лишь вел к тому, что зная характер фунта, меня не удивит шип вниз до 1,3300 или 1,3200, перед походом на север.

П.С. Если не секрет, где Вы прячете стопы?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44

vovan_prm

на перше, рахунків декілька

на одному з рахунків тільки набираю довгі позиції дрібним лотом (1/5 робочого лоту, консервативно на довгострок)

на другому вже стопив не одноразово - з 5-ти траншів 3 стопа було видно на одному з малюночків

останні 2 повибивало під 1,3480 (1 - б/з) як вказував раніше

ще на одному тримаю порох напоготові (частенько взагалі забуваю про ньоого))

як тільки но пересвідчився у розвороті кабеля, одразу підкорегував свої плани, бо добре знаю його грайливий норов
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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