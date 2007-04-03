низхідний тренд на побоюваннях Брекзіту зламано
пост-референдумний реакційний мінімум на 1,35 перевершено, відбулося чітке прискорення після зламу - ми отримали необхідне технічне підтвердження розвороту
виділені періоди консолідації на цьому важливому довгостроковому рівні чітко вказують напрямок накопичення торгових обсягів перед проривом
зараз ми спостерігаємо за ретестом 1,3500 зверху після фіксації гравцями пробних трендових лонгів від багаторічних циклічних мінімумів біля 1,1750
структура руху цілком зрозуміла, і хоч глибина (чи блискавичність) корекції дійсно вражаюча, розторгувати її можна й без контрольних зон
сподіваюсь, мені у цьому допоможе економічна статистика (до слова, фунт учора пригальмував саме на сильній зайнятості), а ще варто відстежувати заяви офіційних осіб, що й стали творцями такої раптової корекції.