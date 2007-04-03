Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:19
у кабеля якраз усе добре і з трендом і з імпульсом :
https://i.imgur.com/CHH7UFc.png
низхідний тренд на побоюваннях Брекзіту зламано
пост-референдумний реакційний мінімум на 1,35 перевершено, відбулося чітке прискорення після зламу - ми отримали необхідне технічне підтвердження розвороту
виділені періоди консолідації на цьому важливому довгостроковому рівні чітко вказують напрямок накопичення торгових обсягів перед проривом
зараз ми спостерігаємо за ретестом
1,3500
зверху після фіксації гравцями пробних трендових лонгів від багаторічних циклічних мінімумів біля
1,1750
структура руху цілком зрозуміла, і хоч глибина (чи блискавичність) корекції дійсно вражаюча, розторгувати її можна й без контрольних зон
сподіваюсь, мені у цьому допоможе економічна статистика (до слова, фунт учора пригальмував саме на сильній зайнятості), а ще варто відстежувати заяви офіційних осіб, що й стали творцями такої раптової корекції.
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ЛОБ
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:03
ЛОБ Согласен с Вами целиком и полностью. Я лишь вел к тому, что зная характер фунта, меня не удивит шип вниз до 1,3300 или 1,3200, перед походом на север. П.С. Если не секрет, где Вы прячете стопы?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44
vovan_prm на перше, рахунків декілька на одному тільки набираю довгі позиції дрібним лотом (вхід на 1/5 робочого лоту через кожні півфігури, хочу утримати на довгострок) на другому вже стопив не одноразово - з 5-ти траншів 3 стопа було видно на одному з малюночків останні 2 повибивало під 1,3480 (1 - б/з) як вказував раніше на ішому рахунку порох напоготові зовсім сухий (частенько взагалі забуваю про нього, що позитивно позначається на результаті)) як тільки но пересвідчився у тактичному низхідному розвороті кабеля, одразу підкорегував свої плани, бо добре знаю його непердбачувано грайливий норов
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ЛОБ
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:25
prodigy написав:
в каком временном периоде ожидаете 1,144 (июнь-июль?)
все понятно ветка на двоих
prodigy
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:47
prodigy містер Диво людина доросла, котра оперує грошима, має вміти мислити логічно "можливо побачимо 1,1440" зовсім не означає очікування зниження у будь якому випадку з травня до "восени" є рівно 3 літніх місяці на гілочці про Євро усе розжовано по декілька разів але й це задачка для тих, хто вміє читати за іншими відповідями - до астрологів
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ЛОБ
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:24
ЛОБ Додано: Сер 18 кві, 2018 09:43 написав:
виявили зону лімітних наказів покупців :
https://i.imgur.com/FkFgA2j.png
просто так відскоків на ліквідних багатомільярдних ринках не буває
нам потрібно побільше позитивних сигналів для закріплення висхідної динаміки
контроль за позначкою 1.5608
якщо відбудеться закріплення хоч 1-го торгового дня вище (сесія біржі СМЕ), то з першого ж відкату пробуватиму перший транш на купівлю
це може статися вже сьогодні за умови не підвищення Банком Канади базової % ставки по CAD (зараз 1,25% річних)
найскладніший варіянт - ризиковий вхід за ордером "buy stop"
апдейт ідеї за місяць на 6 великих фігур нижче :
https://i.imgur.com/Rf4jyys.png
входів не було, бо не зачепили мій лімітник (видно на малюночку)
а далі розвернулися та пішли по зонах донизу до місячного середнього ходу Травня
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ЛОБ
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:00
ЛОБ написав: prodigy
містер Диво
людина доросла, котра оперує грошима, має вміти мислити логічно
"можливо побачимо 1,1440" зовсім не означає очікування зниження
у будь якому випадку з травня до "восени" є рівно 3 літніх місяці
на гілочці про Євро усе розжовано по декілька разів
але й це задачка для тих, хто вміє читати
за іншими відповідями - до астрологів
дякую за чемну відповідь...якщо можливо дайте посилання на гілку про Євро
prodigy
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:15
какая вероятность увидеть евро в этом году по 1.1?
X-Fresh
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:44
X-Fresh написав:
какая вероятность увидеть евро в этом году по 1.1?
побачити євро по 1,10 - це не торговий план
мене такі запитання взагалі не цікавлять
є поточний ринковий курс спот або на готівці
від нього можуть бути такі рекомендації - купувати, продавати, бути поза ринком
зараз я перебуваю поза ринком, купувати EUR/USD не планую - ні по 1,17, ні по 1,15, тому що для мене номінальний курс не має вирішального значення
коли я зрозумію надійний (за моїм уявленням) драйвер курсу хоч на якомусь тривалому горизонті, тільки тоді щось робитиму з євро
насьогодні технічні сигнали досить конфліктні, низхідний тиск має зберігатися щонайменше до червневого ліфт-оф по баксу
якщо коротко.
ПС. відповідь для лінивого новачка на форумі. як виняток ))
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ЛОБ
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