|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:03
щодо EUR/CAD
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:23
після стати з Канади та новин з Італії ...
вирішив перевернутися на продаж EUR/CAD
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:14
NZD/USD
Киви уже два года торгуется в дипазоне:
Буду искать лонг.
Думаю актуально на фоне роста жижи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
|