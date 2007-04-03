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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:03

щодо EUR/CAD

https://i.imgur.com/wkSfhhY.png
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:23

після стати з Канади та новин з Італії ...
вирішив перевернутися на продаж EUR/CAD
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9425
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:14

NZD/USD

Киви уже два года торгуется в дипазоне:
http://picua.org/img/2018-05/20/x3ghvkgxe1i8iy9ai21mx7avs.png
Буду искать лонг.
Думаю актуально на фоне роста жижи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1610
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