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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:03

щодо EUR/CAD

https://i.imgur.com/wkSfhhY.png
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:23

після стати з Канади та новин з Італії ...
вирішив перевернутися на продаж EUR/CAD
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:14

NZD/USD

Киви уже два года торгуется в дипазоне:
http://picua.org/img/2018-05/20/x3ghvkgxe1i8iy9ai21mx7avs.png
Буду искать лонг.
Думаю актуально на фоне роста жижи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:41

щодо NZD

vovan_prm
подивіться де я хотів би купити ківі :

https://i.imgur.com/PdwChLG.png

та скажіть, де хотіли би купити його ви

здається, що тест 0,68 то справа часу, тож чи варто вплигувати у довжину не пересвідчившись у позитивній реакції гравців на цю підтримку, бо настпуна буде тільки через 4 фігури

діапазони - річ умовна, на денних інтервалах вони одні, а на тижневих можуть бути значно ширші
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
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