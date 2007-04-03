RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:03

щодо EUR/CAD

https://i.imgur.com/wkSfhhY.png
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:23

після стати з Канади та новин з Італії ...
вирішив перевернутися на продаж EUR/CAD
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:14

NZD/USD

Киви уже два года торгуется в дипазоне:
http://picua.org/img/2018-05/20/x3ghvkgxe1i8iy9ai21mx7avs.png
Буду искать лонг.
Думаю актуально на фоне роста жижи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 09.09.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:41

щодо NZD

vovan_prm
подивіться де я хотів би купити ківі :

https://i.imgur.com/PdwChLG.png

та скажіть, де хотіли би купити його ви

здається, що тест 0,68 то справа часу, тож чи варто вплигувати у довжину не пересвідчившись у позитивній реакції гравців на цю підтримку, бо настпуна буде тільки через 4 фігури

діапазони - річ умовна, на денних інтервалах вони одні, а на тижневих можуть бути значно ширші

бакс зберігатиме перевагу до товарняку від росту % ставок упродовж усього 2019 року, і якщо РБНЗ може вдатися до симовлічних +0,25%, то ФРС зробить це тричі (згідно консенсус-очікувань) до кінця наступного року

цілком імовірно, що диференціал % ставок за півтора року тільки розшируюватиметься на користь бакса до 2,0% (по NZD) - 2,75% (по USD) = -0,75% (насьогодні ця різниця близько нуля)
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:22

CFD 10-Year Germany Bunds

угоди травня (червневий контракт) :

https://i.imgur.com/Zb8G6Nv.jpg
https://i.imgur.com/2ExPiv9.jpg

три угоди за місяць, один трейд успішно закрито, з відкриттям нового контракту на вересень планую додавати у шорт на негавтиних новинах з Італії
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:02

  ЛОБ написав:vovan_prm
подивіться де я хотів би купити ківі :

https://i.imgur.com/PdwChLG.png

та скажіть, де хотіли би купити його ви


Я буду пробовать так:
http://picua.org/img/2018-05/21/v5jdtsgh7zajg0z06lv2q3vop.png

  ЛОБ написав:
діапазони - річ умовна, на денних інтервалах вони одні, а на тижневих можуть бути значно ширші

Граница диапазона может служить одним из ориентиров.
Здесь и Ваша любимая модель, и контр.зоны:
http://picua.org/img/2018-05/21/suzaekvy1ucax3zlkmxfpnwol.png

  ЛОБ написав:бакс зберігатиме перевагу до товарняку від росту % ставок упродовж усього 2019 року, і якщо РБНЗ може вдатися до симовлічних +0,25%, то ФРС зробить це тричі (згідно консенсус-очікувань) до кінця наступного року

цілком імовірно, що диференціал % ставок за півтора року тільки розшируюватиметься на користь бакса до 2,0% (по NZD) - 2,75% (по USD) = -0,75% (насьогодні ця різниця близько нуля)

Рост ставок по баксу не помешал еврику одновременно расти на протяжении полутора лет. А рост жижи, думаю, в данном случае, на стороне киви.

Т.е. в целом я с Вами согласен. И сам утверждаю, что повышение ставок ФРС, рынок не может игнорировать бесконечно.
А пока, попробую расторговать движение в границах указанного дипазона.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 09.09.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:23

NZD vs GBP

vovan_prm

якщо й шукати темну конячку на розворот проти бакса, то мій вибір вам відомий - це кабель

на серпень знову мають відродитися ринкові очікування на підвищення % ставок Банком Англії

до слова, GBP/NZD також має добрі перспективи на відновлення росту
цей трейд мені зрозуміліший та має далеке видноколо

звичайно, після закріплення ківі над 1/2 торгувати його нагору є куди - як перша ціль рівень закриття квітня біля 0,7032
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:57

щодо EUR/CAD

  ЛОБ П'ят 18 тра, 2018 10:03 написав: https://i.imgur.com/wkSfhhY.png

  ЛОБ Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:23 написав:після стати з Канади та новин з Італії ...
вирішив перевернутися на продаж EUR/CAD

лонг + шорт закрито - випадковість - обидва вдало, бо їм трохи не вистачало системності Ж:0)
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:06

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Сер 16 тра, 2018 08:19 написав:у кабеля якраз усе добре і з трендом і з імпульсом :

https://i.imgur.com/CHH7UFc.png
...

перезайшов у лонг. визнаю, що вхід передчасний - всупереч системі

почуваюся не зовсім комфортно, бо вже тримаю два середньострокових трейди у своєму портфелі на перспективу (short EUR/NOK & long NOK/DKK)

GBP/USD не є профільним, має негативну переоцінку - тому зайвий ?
якщо до кінця місяця сам не витягне себе за вуха, то прийдеться різати "півня"
Приватні інвестиції на ринку Bonds, Metals & FX.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 622623624625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, дядя Caша, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4989, 4990, 4991
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49907 164976925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 17:27
дядя Caша
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1214, 1215, 1216
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12150 1307875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 14:06
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36683
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.