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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:03
щодо EUR/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:23
після стати з Канади та новин з Італії ...
вирішив перевернутися на продаж EUR/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:14
NZD/USD
Киви уже два года торгуется в дипазоне:
Буду искать лонг.
Думаю актуально на фоне роста жижи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:41
щодо NZD
vovan_prm
подивіться де я хотів би купити ківі :
та скажіть, де хотіли би купити його ви
здається, що тест 0,68 то справа часу, тож чи варто вплигувати у довжину не пересвідчившись у позитивній реакції гравців на цю підтримку, бо настпуна буде тільки через 4 фігури
діапазони - річ умовна, на денних інтервалах вони одні, а на тижневих можуть бути значно ширші
бакс зберігатиме перевагу до товарняку від росту % ставок упродовж усього 2019 року, і якщо РБНЗ може вдатися до симовлічних +0,25%, то ФРС зробить це тричі (згідно консенсус-очікувань) до кінця наступного року
цілком імовірно, що диференціал % ставок за півтора року тільки розшируюватиметься на користь бакса до 2,0% (по NZD) - 2,75% (по USD) = -0,75% (насьогодні ця різниця близько нуля)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:22
CFD 10-Year Germany Bunds
угоди травня (червневий контракт) :
три угоди за місяць, один трейд успішно закрито, з відкриттям нового контракту на вересень планую додавати у шорт на негавтиних новинах з Італії
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:02
Я буду пробовать так:
Граница диапазона может служить одним из ориентиров.
Здесь и Ваша любимая модель, и контр.зоны:
Рост ставок по баксу не помешал еврику одновременно расти на протяжении полутора лет. А рост жижи, думаю, в данном случае, на стороне киви.
Т.е. в целом я с Вами согласен. И сам утверждаю, что повышение ставок ФРС, рынок не может игнорировать бесконечно.
А пока, попробую расторговать движение в границах указанного дипазона.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:23
NZD vs GBP
vovan_prm
якщо й шукати темну конячку на розворот проти бакса, то мій вибір вам відомий - це кабель
на серпень знову мають відродитися ринкові очікування на підвищення % ставок Банком Англії
до слова, GBP/NZD також має добрі перспективи на відновлення росту
цей трейд мені зрозуміліший та має далеке видноколо
звичайно, після закріплення ківі над 1/2 торгувати його нагору є куди - як перша ціль рівень закриття квітня біля 0,7032
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:57
щодо EUR/CAD
лонг + шорт закрито - випадковість - обидва вдало, бо їм трохи не вистачало системності Ж:0)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:06
щодо ФУНТА
перезайшов у лонг. визнаю, що вхід передчасний - всупереч системі
почуваюся не зовсім комфортно, бо вже тримаю два середньострокових трейди у своєму портфелі на перспективу (short EUR/NOK & long NOK/DKK)
GBP/USD не є профільним, має негативну переоцінку - тому зайвий ?
якщо до кінця місяця сам не витягне себе за вуха, то прийдеться різати "півня"
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:50
Сумна історія одного трейдера, котрий програв на форексі Є2 млн :
ПС. його рейтинг навичок (skill) вищий за мій
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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