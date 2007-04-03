Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01
Позитивна історія : як з $400 тис зробити $3 млн (за 5 років)
Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12
У крипті за рік трейдери, що перейшли з форексу, та фонди роблять до 4400% річних.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:23
Zebra
є добра трейдерська приказка : не варто підміняти бичий тренд своєю геніальністю
як відомо, трейдер - це статистика, додам, на тривалому горизонті
в мене також був період (2007-08 роки), коли в місяць робив +50% до депозиту - просто осідлав невпинний висхідний тренд по Євро, але згодом феєрія закінчилася гіркою наукою stop-out
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:48
ЛОБ сбробуй біржу Бітфінекс, найбільша біржа і найбільш технічно розвинена (є багато різних інструментів по захисту прибутку і депозиту, різновидів стопів, та тейк-профітів), ціноутворююча на ринку, високий рівень прозорості - поточні стакани, об'єми, стакани по маржинальним свопам, історія торгів за 5 років ...
я без знань технічного аналізу і взагалі досвіду торгів маю стабільно свій кусок пиріжка кожний день, аналізуючи маржинальні стакани і об'єми торгів
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