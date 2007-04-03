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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01

Позитивна історія : як з $400 тис зробити $3 млн (за 5 років)

https://i.imgur.com/QZxagO1.png

Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12

  ЛОБ написав:Сумна історія одного трейдера, котрий програв на форексі Є2 млн :

https://i.imgur.com/QJY8dxg.png

ПС. його рейтинг навичок (skill) вищий за мій

У крипті за рік трейдери, що перейшли з форексу, та фонди роблять до 4400% річних.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:23

Zebra

є добра трейдерська приказка : не варто підміняти бичий тренд своєю геніальністю

як відомо, трейдер - це статистика, додам, на тривалому горизонті

в мене також був період (2007-08 роки), коли в місяць робив +50% до депозиту - просто осідлав невпинний висхідний тренд по Євро, але згодом феєрія закінчилася гіркою наукою stop-out
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:48

ЛОБ сбробуй біржу Бітфінекс, найбільша біржа і найбільш технічно розвинена (є багато різних інструментів по захисту прибутку і депозиту, різновидів стопів, та тейк-профітів), ціноутворююча на ринку, високий рівень прозорості - поточні стакани, об'єми, стакани по маржинальним свопам, історія торгів за 5 років ...

я без знань технічного аналізу і взагалі досвіду торгів маю стабільно свій кусок пиріжка кожний день, аналізуючи маржинальні стакани і об'єми торгів
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:16

Zebra

вже давав свою відповідь щодо крипти : торгувати - не цікавить, хоч з недавніх пір додав BTC&ETH до переліку на регулярний моніторинг ризикових настроїв

я намагаюсь вибудувати свою систему з довгостроковою метою мінімізувати ризики, а не навпаки підвищувати їх криптовалютами

насьогодні для мене чи не найважливіший індикатор "комфортності" у торгівлі

ціль у 100% річних за максимальної просадки 25% досягається потихеньку, а із збільшенням плечей та волатильності обраних інструментів цей баланс ризику та комфортності порушується

більше - не треба, бо здоров'я цінніше за %%%.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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