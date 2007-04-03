Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01
Позитивна історія : як з $400 тис зробити $3 млн (за 5 років)
Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12
У крипті за рік трейдери, що перейшли з форексу, та фонди роблять до 4400% річних.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:23
Zebra
є добра трейдерська приказка : не варто підміняти бичий тренд своєю геніальністю
як відомо, трейдер - це статистика, додам, на тривалому горизонті
в мене також був період (2007-08 роки), коли в місяць робив +50% до депозиту - просто осідлав невпинний висхідний тренд по Євро, але згодом феєрія закінчилася гіркою наукою stop-out
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:48
ЛОБ сбробуй біржу Бітфінекс, найбільша біржа і найбільш технічно розвинена (є багато різних інструментів по захисту прибутку і депозиту, різновидів стопів, та тейк-профітів), ціноутворююча на ринку, високий рівень прозорості - поточні стакани, об'єми, стакани по маржинальним свопам, історія торгів за 5 років ...
я без знань технічного аналізу і взагалі досвіду торгів маю стабільно свій кусок пиріжка кожний день, аналізуючи маржинальні стакани і об'єми торгів
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:16
Zebra
вже давав свою відповідь щодо крипти : торгувати - не цікавить, хоч з недавніх пір додав BTCÐ до переліку на регулярний моніторинг ризикових настроїв
я намагаюсь вибудувати свою систему з довгостроковою метою мінімізувати ризики, а не навпаки підвищувати їх криптовалютами
насьогодні для мене чи не найважливіший індикатор "комфортності" у торгівлі
ціль у 100% річних за максимальної просадки 25% досягається потихеньку, а із збільшенням плечей та волатильності обраних інструментів цей баланс ризику та комфортності порушується
більше - не треба, бо здоров'я цінніше за %%%.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35
з усіх проблемних країн PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) не до кінця розіграли тоді у 2010-2014 роках одну тільки Італію
як не дивно, але найбільшим вигодонабувачем від нової популістської загрози італійських партій євро-песимістів (одночасно проросійських) Ліги Півночі та 5 Зірок є ... Євроцентробанк
він вже мав ось ось (у червні) оголосити про згортання тамтешньої надмірно розтягнутої у часі та за обсягами програми монетарної експансії, як тут підвернувся привід відкласти це на потім - суттєво підрізваши крила Євро
свого часу грецька ліворадикальна колаіція Сириця та її лідер Ципрас (зростав молодим комуністом) була налаштована ще радикальніше, але офіційні переговорники з Єврокомісії очевидно одразу змалювали їм настільки реалістичні перспективи невпорядкованого вильоту з Єврозони, що вони вирішили закусити вузду
на моє переконання приоблеми з Італією виглядають не глибшими, бо більшість громадян якраз за збережння членства у Монетарному Союзі EZ(19)
навряд чи нові реформатори знайдуть кошт профінансувати свої прожекти (скасування пенсійної реформи, що, зокрема, підвищувала пенсійний вік, або наміри запровадити виплату мінімального доходу) - ринок вже відреагував ростом % доходностей за держ облігаціями Італії
а якщо це торкнеться ще й росту % ставок комерційного кредитування та ускладненям умов для бізнесу, то на цьому зазвичай популістські наміри закінчуються
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:20
розклад найближчих засідань цб :
30/05 Банк Канади (ніяких очікувань щодо ставки 1,25%)
13/06 ФРС США (консенсус на +0,25% до 1,75-2,0% річних)
14/06 ЄЦБ - заплутане бурмотіння
...
21/06 Банк Англії (єцб-2)
21/06 НоргеБанк (підтвердження планів на перше у новому циклі підвищення)
як на мене тиск на мажори зберігатиметься до засідання Федрезерву.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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