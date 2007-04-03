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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01

Позитивна історія : як з $400 тис зробити $3 млн (за 5 років)

https://i.imgur.com/QZxagO1.png

Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12

  ЛОБ написав:Сумна історія одного трейдера, котрий програв на форексі Є2 млн :

https://i.imgur.com/QJY8dxg.png

ПС. його рейтинг навичок (skill) вищий за мій

У крипті за рік трейдери, що перейшли з форексу, та фонди роблять до 4400% річних.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:23

Zebra

є добра трейдерська приказка : не варто підміняти бичий тренд своєю геніальністю

як відомо, трейдер - це статистика, додам, на тривалому горизонті

в мене також був період (2007-08 роки), коли в місяць робив +50% до депозиту - просто осідлав невпинний висхідний тренд по Євро, але згодом феєрія закінчилася гіркою наукою stop-out
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:48

ЛОБ сбробуй біржу Бітфінекс, найбільша біржа і найбільш технічно розвинена (є багато різних інструментів по захисту прибутку і депозиту, різновидів стопів, та тейк-профітів), ціноутворююча на ринку, високий рівень прозорості - поточні стакани, об'єми, стакани по маржинальним свопам, історія торгів за 5 років ...

я без знань технічного аналізу і взагалі досвіду торгів маю стабільно свій кусок пиріжка кожний день, аналізуючи маржинальні стакани і об'єми торгів
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:16

Zebra

вже давав свою відповідь щодо крипти : торгувати - не цікавить, хоч з недавніх пір додав BTC&ETH до переліку на регулярний моніторинг ризикових настроїв

я намагаюсь вибудувати свою систему з довгостроковою метою мінімізувати ризики, а не навпаки підвищувати їх криптовалютами

насьогодні для мене чи не найважливіший індикатор "комфортності" у торгівлі

ціль у 100% річних за максимальної просадки 25% досягається потихеньку, а із збільшенням плечей та волатильності обраних інструментів цей баланс ризику та комфортності порушується

більше - не треба, бо здоров'я цінніше за %%%.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35

з усіх проблемних країн PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) не до кінця розіграли тоді у 2010-2014 роках одну тільки Італію

як не дивно, але найбільшим вигодонабувачем від нової популістської загрози італійських партій євро-песимістів (одночасно проросійських) Ліги Півночі та 5 Зірок є ... Євроцентробанк

він вже мав ось ось (у червні) оголосити про згортання тамтешньої надмірно розтягнутої у часі та за обсягами програми монетарної експансії, як тут підвернувся привід відкласти це на потім - суттєво підрізваши крила Євро

свого часу грецька ліворадикальна колаіція Сириця та її лідер Ципрас (зростав молодим комуністом) була налаштована ще радикальніше, але офіційні переговорники з Єврокомісії очевидно одразу змалювали їм настільки реалістичні перспективи невпорядкованого вильоту з Єврозони, що вони вирішили закусити вузду

на моє переконання приоблеми з Італією виглядають не глибшими, бо більшість громадян якраз за збережння членства у Монетарному Союзі EZ(19)

https://i.imgur.com/b1pBUIt.png

навряд чи нові реформатори знайдуть кошт профінансувати свої прожекти (скасування пенсійної реформи, що, зокрема, підвищувала пенсійний вік, або наміри запровадити виплату мінімального доходу) - ринок вже відреагував ростом % доходностей за держ облігаціями Італії

а якщо це торкнеться ще й росту % ставок комерційного кредитування та ускладненям умов для бізнесу, то на цьому зазвичай популістські наміри закінчуються
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:20

розклад найближчих засідань цб :

30/05 Банк Канади (ніяких очікувань щодо ставки 1,25%)
13/06 ФРС США (консенсус на +0,25% до 1,75-2,0% річних)
14/06 ЄЦБ - заплутане бурмотіння
...
21/06 Банк Англії (єцб-2)
21/06 НоргеБанк (підтвердження планів на перше у новому циклі підвищення у вересні)

як на мене тиск на мажори зберігатиметься до засідання Федрезерву.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:37

  ЛОБ написав:розклад найближчих засідань цб :

30/05 Банк Канади (ніяких очікувань щодо ставки 1,25%)
13/06 ФРС США (консенсус на +0,25% до 1,75-2,0% річних)
14/06 ЄЦБ - заплутане бурмотіння
...
21/06 Банк Англії (єцб-2)
21/06 НоргеБанк (підтвердження планів на перше у новому циклі підвищення у вересні)

як на мене тиск на мажори зберігатиметься до засідання Федрезерву.

Канадский доллар вообще стремно рассматривать сейчас, потому что он может жить своей жизнью, ему все равно на корреляцию с долларом.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05

отже, з наближенням засідання ФРС 13/06 більше схиляюсь до лонгів по баксу у парах USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD

EUR, GBP + СAD - нейтрально-позитивно, навіть більше на ріст

CAD по відношенню до інших валют (резерві + товарняк) знову має приміряти на себе личину квазі-бакса

найцікавіше невідоме полягає у тому, як підвищення % ставок по баксу вплине на переоцінку ринкових очікувань ставок по євро та фунту

гадаю, також позитивно, що залишає простір щонайменше для їх корекційного відскоку нагору.
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ЛОБ
 
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