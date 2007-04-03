Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01
Позитивна історія : як з $400 тис зробити $3 млн (за 5 років)
Найвищий Skill 100 % ! прибуткових угод 75% !!! Четверте місце у загальному заліку за доходністю, щоправда, було допущено просадку (drawdown) на 64% капіталу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12
У крипті за рік трейдери, що перейшли з форексу, та фонди роблять до 4400% річних.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:23
Zebra
є добра трейдерська приказка : не варто підміняти бичий тренд своєю геніальністю
як відомо, трейдер - це статистика, додам, на тривалому горизонті
в мене також був період (2007-08 роки), коли в місяць робив +50% до депозиту - просто осідлав невпинний висхідний тренд по Євро, але згодом феєрія закінчилася гіркою наукою stop-out
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:48
ЛОБ сбробуй біржу Бітфінекс, найбільша біржа і найбільш технічно розвинена (є багато різних інструментів по захисту прибутку і депозиту, різновидів стопів, та тейк-профітів), ціноутворююча на ринку, високий рівень прозорості - поточні стакани, об'єми, стакани по маржинальним свопам, історія торгів за 5 років ...
я без знань технічного аналізу і взагалі досвіду торгів маю стабільно свій кусок пиріжка кожний день, аналізуючи маржинальні стакани і об'єми торгів
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:16
Zebra
вже давав свою відповідь щодо крипти : торгувати - не цікавить, хоч з недавніх пір додав BTCÐ до переліку на регулярний моніторинг ризикових настроїв
я намагаюсь вибудувати свою систему з довгостроковою метою мінімізувати ризики, а не навпаки підвищувати їх криптовалютами
насьогодні для мене чи не найважливіший індикатор "комфортності" у торгівлі
ціль у 100% річних за максимальної просадки 25% досягається потихеньку, а із збільшенням плечей та волатильності обраних інструментів цей баланс ризику та комфортності порушується
більше - не треба, бо здоров'я цінніше за %%%.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35
з усіх проблемних країн PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) не до кінця розіграли тоді у 2010-2014 роках одну тільки Італію
як не дивно, але найбільшим вигодонабувачем від нової популістської загрози італійських партій євро-песимістів (одночасно проросійських) Ліги Півночі та 5 Зірок є ... Євроцентробанк
він вже мав ось ось (у червні) оголосити про згортання тамтешньої надмірно розтягнутої у часі та за обсягами програми монетарної експансії, як тут підвернувся привід відкласти це на потім - суттєво підрізваши крила Євро
свого часу грецька ліворадикальна колаіція Сириця та її лідер Ципрас (зростав молодим комуністом) була налаштована ще радикальніше, але офіційні переговорники з Єврокомісії очевидно одразу змалювали їм настільки реалістичні перспективи невпорядкованого вильоту з Єврозони, що вони вирішили закусити вузду
на моє переконання приоблеми з Італією виглядають не глибшими, бо більшість громадян якраз за збережння членства у Монетарному Союзі EZ(19)
навряд чи нові реформатори знайдуть кошт профінансувати свої прожекти (скасування пенсійної реформи, що, зокрема, підвищувала пенсійний вік, або наміри запровадити виплату мінімального доходу) - ринок вже відреагував ростом % доходностей за держ облігаціями Італії
а якщо це торкнеться ще й росту % ставок комерційного кредитування та ускладненям умов для бізнесу, то на цьому зазвичай популістські наміри закінчуються
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:20
розклад найближчих засідань цб :
30/05 Банк Канади (ніяких очікувань щодо ставки 1,25%)
13/06 ФРС США (консенсус на +0,25% до 1,75-2,0% річних)
14/06 ЄЦБ - заплутане бурмотіння
...
21/06 Банк Англії (єцб-2)
21/06 НоргеБанк (підтвердження планів на перше у новому циклі підвищення у вересні)
як на мене тиск на мажори зберігатиметься до засідання Федрезерву.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:37
Канадский доллар вообще стремно рассматривать сейчас, потому что он может жить своей жизнью, ему все равно на корреляцию с долларом.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05
отже, з наближенням засідання ФРС 13/06 більше схиляюсь до лонгів по баксу у парах USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD
EUR, GBP + СAD - нейтрально-позитивно, навіть більше на ріст
CAD по відношенню до інших валют (резерві + товарняк) знову має приміряти на себе личину квазі-бакса
найцікавіше невідоме полягає у тому, як підвищення % ставок по баксу вплине на переоцінку ринкових очікувань ставок по євро та фунту
гадаю, також позитивно, що залишає простір щонайменше для їх корекційного відскоку нагору.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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