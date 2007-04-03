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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57

щодо ФУНТА

GBP/USD, 1h - тільки відсьогодні тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/lBqqx2R.png

після закриття сесії 05/06 на 1,3385 контрольні зони розвернулися нагору
отже, послідовно купуємо кабеля з відкату на оновленні локальних максимумів

простір для компромісу на утримання лонгів обмежується котировками 1,3279-1,3293
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:48

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Сер 02 тра, 2018 20:01 написав:формально фунт продовжує переписувати мінімуми - сьогодні 1,3580 проти 1,3588 відучора - увага на рівень закриття грудня 2017 біля 1,3509 :

https://i.imgur.com/iz8fTR7.png

без чіткого зламу негативної динаміки купівля пари виглядає занадто ризиковою, бо потенціал зниження простягається аж до далеких (на поки що) 1,30-1,31
...

півтора місяця падіння з досягнутих 17/04 максимумів біля 1,4376 :

https://i.imgur.com/s3iAhBg.png

мінус 11,5 великих фігур до мінімумів року на 1,3204 від 29/05
рівень закриття Травня (1,3293) має полсугувати нам за дороговказ

чергове підняття ставки по баксу у червні балансуватиметься підвищенням очікувань по фунту на серпень, а восени багато чого у долі євро-мажорів залежетиме від ЄЦБ

Євроцентробанк відчуватиме зростаючий тиск ринку у бік відмови від занадто м'якої голубиної позиції, прискорення споживчої інфляції на рості нафтових цін (зараз СРІ 1,9%) та покращення випереджаючих індикаторів РМІ після сезонного весняного падіння мають забезпечити належні умови для переоцінки довгострокових ставок у Європі загалом, зокрема й по фунту

тож відставання ЄЦБ та БА на довгому кінці кривої % доходностей своїх національних валют буде ліквідовано, бо його величність Ринок мудріше та сильніше навіть за центробанки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9446
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 926 раз.
 
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  #<1 ... 624625626627
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