після закриття сесії 05/06 на 1,3385 контрольні зони розвернулися нагору
отже, послідовно купуємо кабеля з відкату на оновленні локальних максимумів
простір для компромісу на утримання лонгів обмежується котировками 1,3279-1,3293
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57
щодо ФУНТА
GBP/USD, 1h - тільки відсьогодні тенденція змінилася на висхідну :
після закриття сесії 05/06 на 1,3385 контрольні зони розвернулися нагору
отже, послідовно купуємо кабеля з відкату на оновленні локальних максимумів
простір для компромісу на утримання лонгів обмежується котировками 1,3279-1,3293
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:48
щодо ФУНТА
півтора місяця падіння з досягнутих 17/04 максимумів біля 1,4376 :
мінус 11,5 великих фігур до мінімумів року на 1,3204 від 29/05
рівень закриття Травня (1,3293) має полсугувати нам за дороговказ
чергове підняття ставки по баксу у червні балансуватиметься підвищенням очікувань по фунту на серпень, а восени багато чого у долі євро-мажорів залежетиме від ЄЦБ
Євроцентробанк відчуватиме зростаючий тиск ринку у бік відмови від занадто м'якої голубиної позиції, прискорення споживчої інфляції на рості нафтових цін (зараз СРІ 1,9%) та покращення випереджаючих індикаторів РМІ після сезонного весняного падіння мають забезпечити належні умови для переоцінки довгострокових ставок у Європі загалом, зокрема й по фунту
тож відставання ЄЦБ та БА на довгому кінці кривої % доходностей своїх національних валют буде ліквідовано, бо його величність Ринок мудріше та сильніше навіть за центробанки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:07
щодо ФУНТА
передмова : півник живий ))
оскільки Британія обирає лайт-вихід з Євросоюзу, свідомо користуючись ірландським "чорним" ходом аби зберегти обличчя, євросаміт 22/06 має принести тільки нейтрально-позитивні новини
тож технічно грамотно довгі позиції по кабелю варто дозавантажувати саме на рості, коли ми тільки но отримали необхідне підтвердження розвороту.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:25
як усе блискавично змінюється : EUR/USD - 1,1820 (1,1838 максимум дня)
локальний мінімум 1,1510 (29/05), до слова, так дешево євро коштував у липні 2017
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:35
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:47
у затяжному тренді торгівля на RSI (relative strength index) - це тупо злив депозита
взагалі не користуюсь цими фішками, хоча не заперечую, що комусь із короткострокових гравців він стає до нагоди. у окремих поодиноких випадках ))
будь яка система слідування тренду не потребує індиактори моментуму, а ось шукачі розвороту якраз і складають натовп лузерів. доведено статистично
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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