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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
Re: Валютный рынок в мире
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Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 08 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
многие ожидали 1.12, но пока ниже 1,15 не смогла
BNP Paribas рекомендует инвесторам позицию, ожидая возобновления падения доллара США, поскольку рынок уже оценил повышение ставки ФРС в конце этого месяца. Так думают стратеги банка, включая Натали Рикард, а также Сэма Линтон-Брауна. Для EUR/USD, «мы теперь ожидаем, что пара возобновит восходящую траекторию», пишут стратеги в заметке для клиентов. «В свете расширившегося короткого позиционирования по EUR/USD и пониженных ожиданий в отношении ЕЦБ, прогнозируемый нами отскок EUR/USD окажет существенное влияние на рынки». BNP нацеливается по EUR/USD на 1.23 через 3 месяца; текущий уровень ~ 1.1760.
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