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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

Re: Валютный рынок в мире

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Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 08 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

  Lenavo написав:я ожидаю евро 1.12 и ниже. до этого буду в баксе


многие ожидали 1.12, но пока ниже 1,15 не смогла

BNP Paribas рекомендует инвесторам позицию, ожидая возобновления падения доллара США, поскольку рынок уже оценил повышение ставки ФРС в конце этого месяца. Так думают стратеги банка, включая Натали Рикард, а также Сэма Линтон-Брауна. Для EUR/USD, «мы теперь ожидаем, что пара возобновит восходящую траекторию», пишут стратеги в заметке для клиентов. «В свете расширившегося короткого позиционирования по EUR/USD и пониженных ожиданий в отношении ЕЦБ, прогнозируемый нами отскок EUR/USD окажет существенное влияние на рынки». BNP нацеливается по EUR/USD на 1.23 через 3 месяца; текущий уровень ~ 1.1760.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:54

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57 написав:
GBP/USD, 1h - тільки відсьогодні тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/lBqqx2R.png

після закриття сесії 05/06 на 1,3385 контрольні зони розвернулися нагору
отже, послідовно купуємо кабеля з відкату на оновленні локальних максимумів

простір для компромісу на утримання лонгів обмежується котировками 1,3279-1,3293

спот курс 1,3345 - ми в зоні прийнятних цін на купівлю,
проблема тільки у необхідності виставляти стоп після завершення сесії на СМЕ
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:47

ЛОБ
11:08 покупка лимитником на отметке 1,3328 стоп за открытием месяца на 1,3284
что так же соответствует среднему ходу.

И еще напрягает возможная волатильность после 21:00 сегодня...
спросить у любой "пересичной бабушки"
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