RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

Re: Валютный рынок в мире

-----
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 08 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 812
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

  Lenavo написав:я ожидаю евро 1.12 и ниже. до этого буду в баксе


многие ожидали 1.12, но пока ниже 1,15 не смогла

BNP Paribas рекомендует инвесторам позицию, ожидая возобновления падения доллара США, поскольку рынок уже оценил повышение ставки ФРС в конце этого месяца. Так думают стратеги банка, включая Натали Рикард, а также Сэма Линтон-Брауна. Для EUR/USD, «мы теперь ожидаем, что пара возобновит восходящую траекторию», пишут стратеги в заметке для клиентов. «В свете расширившегося короткого позиционирования по EUR/USD и пониженных ожиданий в отношении ЕЦБ, прогнозируемый нами отскок EUR/USD окажет существенное влияние на рынки». BNP нацеливается по EUR/USD на 1.23 через 3 месяца; текущий уровень ~ 1.1760.
prodigy
 
Повідомлень: 3640
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1658 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:54

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57 написав:
GBP/USD, 1h - тільки відсьогодні тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/lBqqx2R.png

після закриття сесії 05/06 на 1,3385 контрольні зони розвернулися нагору
отже, послідовно купуємо кабеля з відкату на оновленні локальних максимумів

простір для компромісу на утримання лонгів обмежується котировками 1,3279-1,3293

спот курс 1,3345 - ми в зоні прийнятних цін на купівлю,
проблема тільки у необхідності виставляти стоп після завершення сесії на СМЕ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:47

ЛОБ
11:08 покупка лимитником на отметке 1,3328 стоп за открытием месяца на 1,3284
что так же соответствует среднему ходу.

И еще напрягает возможная волатильность после 21:00 сегодня...
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 09.09.14
Подякував: 539 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:26

кабель мене не напружує, хоча за 2 місяці наторгував у мінус звичайно

але перспективи скорої позитивної переоцінки монетарної політики БА та випереджаючий ріст середньо- та довгострокових % ставок по фунту (у порівнянні до USD & EUR) на тлі підвищеної (точніше хронічної ?) споживчої інфляції приваблюють мою увагу саме до лонгів у GBP/USD (після NOK)

якраз сьогодні вийшов важливий блок стати СРІ :

https://i.imgur.com/7048Ni2.png

я зазвичай звертаю увагу до усіх подробиць, тому й відзначив присокрення індексу вхідних цін виробників до +9,2 % річних проти вихідних +2,9 %

за короткий термін підвищення цін виробників має транслюватися у повторну хвилю росту споживчих цін значно вище таргету 3 %, та ще й за чергового рецидиву слабкості фунта

це додає упевненості у невідворотності завершення низхідної корекції та подальшого відновлення вартості GBP до свого близнюка такого ж "паперового" USD зі схожими проблемами подвійних дефіцитів (державних фінансів та поточного рахунку платіжного балансу)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:44

віртуальне запитання містеру Драгі ... від американських колег :

чому при інфляції вище таргету у двох найбільших еконоімках Єврозони - Німеччині 2,2 % та Франції 2,3 % річних (за гармонізованим індексом HICP)- основна % ставка рефінансування комерційних банків утримується на НУЛЬОВОМУ значенні, а депозитна % ставка до сих пір від'ємна -0,4% річних :?: :?: :?:

спадає на прихований протекціонізм усієї європейської економіки та зовсім не чесний засіб у конкурентній боротьбі за робочі місця

занижчені % ставки у свою чергу призводять до центральізованої девальвації єдиної валюти

так дійсно можна отримати загороджувальні мита на ваші бмв-мерседеси та подальші проблеми від містера Трампа 8)

якщо ЄЦБ забариться негайно піти з ринку облігацій, то йому зовсім скоро дадуть чарівного копняка його більш просунуті та впливові заокеанські колеги :!:
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:52

отже, шлях Євро (та Фунта) через терни до зірок ... продовжиться саме на прискореній позитивній переоцінці довгострокових ринкових % ставок ??? !!!
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:05

  ЛОБ Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05 написав:...
EUR, GBP + СAD - нейтрально-позитивно, навіть більше на ріст
...
найцікавіше невідоме полягає у тому, як підвищення % ставок по баксу вплине на переоцінку ринкових очікувань ставок по євро та фунту

гадаю, також позитивно, що залишає простір щонайменше для їх корекційного відскоку нагору.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 625626627628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, сірий, imlex і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 5138, 5139, 5140
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
51393 165422789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 09:56
дядя Caша
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1230, 1231, 1232
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12319 1347392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 07:31
artist_007
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37502
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7196)
14.06.2018 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.