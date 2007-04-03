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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
Re: Валютный рынок в мире
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Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 08 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
многие ожидали 1.12, но пока ниже 1,15 не смогла
BNP Paribas рекомендует инвесторам позицию, ожидая возобновления падения доллара США, поскольку рынок уже оценил повышение ставки ФРС в конце этого месяца. Так думают стратеги банка, включая Натали Рикард, а также Сэма Линтон-Брауна. Для EUR/USD, «мы теперь ожидаем, что пара возобновит восходящую траекторию», пишут стратеги в заметке для клиентов. «В свете расширившегося короткого позиционирования по EUR/USD и пониженных ожиданий в отношении ЕЦБ, прогнозируемый нами отскок EUR/USD окажет существенное влияние на рынки». BNP нацеливается по EUR/USD на 1.23 через 3 месяца; текущий уровень ~ 1.1760.
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:54
щодо ФУНТА
спот курс 1,3345 - ми в зоні прийнятних цін на купівлю,
проблема тільки у необхідності виставляти стоп після завершення сесії на СМЕ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 13 чер, 2018 10:47
ЛОБ
11:08 покупка лимитником на отметке 1,3328 стоп за открытием месяца на 1,3284
что так же соответствует среднему ходу.
И еще напрягает возможная волатильность после 21:00 сегодня...
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:26
кабель мене не напружує, хоча за 2 місяці наторгував у мінус звичайно
але перспективи скорої позитивної переоцінки монетарної політики БА та випереджаючий ріст середньо- та довгострокових % ставок по фунту (у порівнянні до USD & EUR) на тлі підвищеної (точніше хронічної ?) споживчої інфляції приваблюють мою увагу саме до лонгів у GBP/USD (після NOK)
якраз сьогодні вийшов важливий блок стати СРІ :
я зазвичай звертаю увагу до усіх подробиць, тому й відзначив присокрення індексу вхідних цін виробників до +9,2 % річних проти вихідних +2,9 %
за короткий термін підвищення цін виробників має транслюватися у повторну хвилю росту споживчих цін значно вище таргету 3 %, та ще й за чергового рецидиву слабкості фунта
це додає упевненості у невідворотності завершення низхідної корекції та подальшого відновлення вартості GBP до свого близнюка такого ж "паперового" USD зі схожими проблемами подвійних дефіцитів (державних фінансів та поточного рахунку платіжного балансу)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:44
віртуальне запитання містеру Драгі ... від американських колег :
чому при інфляції вище таргету у двох найбільших еконоімках Єврозони - Німеччині 2,2 % та Франції 2,3 % річних (за гармонізованим індексом HICP)- основна % ставка рефінансування комерційних банків утримується на НУЛЬОВОМУ значенні, а депозитна % ставка до сих пір від'ємна -0,4% річних
спадає на прихований протекціонізм усієї європейської економіки та зовсім не чесний засіб у конкурентній боротьбі за робочі місця
занижчені % ставки у свою чергу призводять до центральізованої девальвації єдиної валюти
так дійсно можна отримати загороджувальні мита на ваші бмв-мерседеси та подальші проблеми від містера Трампа
якщо ЄЦБ забариться негайно піти з ринку облігацій, то йому зовсім скоро дадуть чарівного копняка його більш просунуті та впливові заокеанські колеги
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:52
отже, шлях Євро (та Фунта) через терни до зірок ... продовжиться саме на прискореній позитивній переоцінці довгострокових ринкових % ставок ??? !!!
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:05
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47
щодо ФУНТА
GBP/USD, daily :
за тиждень засідання Банку Англії - на сильній позитивній статі йому прийдеться додати трошки рішучості до непевної боязливої риторики минулих мітінгів
рівно стільки, скільки необхідно для покращення самопочуття кабеля ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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