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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:06
ЛОБ Сейчас как раз тестируем 50% фрактала роста. Ждем разворота.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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