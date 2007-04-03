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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:06

ЛОБ Сейчас как раз тестируем 50% фрактала роста. Ждем разворота.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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  #<1 ... 626627628629
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