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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:06
ЛОБ Сейчас как раз тестируем 50% фрактала роста. Ждем разворота.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:35
Просто НАФТА - WTI, daily :
чітка закономірність останніх двох років - закриття на цінових максимумах.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:02
сьогодні дуже важливий день одночасно для шанувальників GBP & NOK - день засідань центральних банків Англії та Норвегії з монетарної політики
якщо Крона спокійно зустрічає рішення НоргеБанку, укріплюючись на очікуваннях підтвердження вересневого підвищення, то Фунт навпаки - перебуваючи на мінімумах року
віримо й у кабеля - він зможе виправити некоректну дію законів Архімеда))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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