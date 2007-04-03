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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:08
BANK OF CANADA - July 11 Interest rate announcement and Monetary Policy Report
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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