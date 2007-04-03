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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:08

BANK OF CANADA - July 11 Interest rate announcement and Monetary Policy Report

зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:21

Game Over - Oil Prices Are Going Higher
https://i.imgur.com/xnVoGNS.jpg
https://seekingalpha.com/article/418385 ... gher?ifp=0

Weekly Oil Storage Report - Imbalance Set To Worsen
https://seekingalpha.com/article/418294 ... rsen?ifp=0

докладно про поточний крихкий баланс світового попиту та поставок нафти, lдинаміку запасів, вплив нових санкцій до Ірану та можливий розвиток цінової динаміки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:56

  ЛОБ Додано: Вів 29 тра, 2018 12:20 написав:розклад найближчих засідань цб :

30/05 Банк Канади (ніяких очікувань щодо ставки 1,25%)
13/06 ФРС США (консенсус на +0,25% до 1,75-2,0% річних)
14/06 ЄЦБ - заплутане бурмотіння
...
21/06 Банк Англії (єцб-2)
21/06 НоргеБанк (підтвердження планів на перше у новому циклі підвищення у вересні)

як на мене тиск на мажори зберігатиметься до засідання Федрезерву.

  ЛОБ Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05 написав:отже, з наближенням засідання ФРС 13/06 більше схиляюсь до лонгів по баксу у парах USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD

EUR, GBP + СAD - нейтрально-позитивно, навіть більше на ріст
CAD по відношенню до інших валют (резерві + товарняк) знову має приміряти на себе личину квазі-бакса...

USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD - відпрацьовано повністю на користь USD
EUR, GBP + СAD - євро не торгував, по кабелю 4 стопа + 1 тейк, 1 лот луні досі ще тримається, але він проявив себе якраз у інших товарних кросах AUD/CAD & NZD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:26

реалізація ідей на продаж AUD/CAD & NZD/CAD :

https://i.imgur.com/xeOTxlI.png
https://i.imgur.com/aZwdyFj.png
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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