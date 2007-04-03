BANK OF CANADA - July 11 Interest rate announcement and Monetary Policy Report
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:08
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:21
Game Over - Oil Prices Are Going Higher
Weekly Oil Storage Report - Imbalance Set To Worsen
докладно про поточний крихкий баланс світового попиту та поставок нафти, lдинаміку запасів, вплив нових санкцій до Ірану та можливий розвиток цінової динаміки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:56
USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD - відпрацьовано повністю на користь USD
EUR, GBP + СAD - євро не торгував, по кабелю 4 стопа + 1 тейк, 1 лот луні досі ще тримається, але він проявив себе якраз у інших товарних кросах AUD/CAD & NZD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:26
реалізація ідей на продаж AUD/CAD & NZD/CAD :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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