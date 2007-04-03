30/05 Банк Канади (ніяких очікувань щодо ставки 1,25%) 13/06 ФРС США (консенсус на +0,25% до 1,75-2,0% річних) 14/06 ЄЦБ - заплутане бурмотіння ... 21/06 Банк Англії (єцб-2) 21/06 НоргеБанк (підтвердження планів на перше у новому циклі підвищення у вересні)
як на мене тиск на мажори зберігатиметься до засідання Федрезерву.
ЛОБ Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05 написав:отже, з наближенням засідання ФРС 13/06 більше схиляюсь до лонгів по баксу у парах USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD
EUR, GBP + СAD - нейтрально-позитивно, навіть більше на ріст CAD по відношенню до інших валют (резерві + товарняк) знову має приміряти на себе личину квазі-бакса...
USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD - відпрацьовано повністю на користь USD EUR, GBP + СAD - євро не торгував, по кабелю 4 стопа + 1 тейк, 1 лот луні досі ще тримається, але він проявив себе якраз у інших товарних кросах AUD/CAD & NZD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
узяв перший транш, а ось до другого лімітника не дістали пару піпсів
CAD має набагато зрозіміліші переваги до інших товарних валют AUD & NZD, бо найближчий сусіда USD буде підтягнути базові % ставки й у Канаді - на відміну від Австралії та Н. Зеландії де якихось змін не очікується аж до середини наступного року ...