BANK OF CANADA - July 11 Interest rate announcement and Monetary Policy Report
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:08
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:21
Game Over - Oil Prices Are Going Higher
Weekly Oil Storage Report - Imbalance Set To Worsen
докладно про поточний крихкий баланс світового попиту та поставок нафти, lдинаміку запасів, вплив нових санкцій до Ірану та можливий розвиток цінової динаміки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:56
USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD - відпрацьовано повністю на користь USD
EUR, GBP + СAD - євро не торгував, по кабелю 4 стопа + 1 тейк, 1 лот луні досі ще тримається, але він проявив себе якраз у інших товарних кросах AUD/CAD & NZD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:26
реалізація ідей на продаж AUD/CAD & NZD/CAD :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:51
щодо USD/CAD
... і одразу закінчив (шортити)) :
стоп був над 1,3420 - за другим sell-limit - під 2 великі фігури, що вимагало зменшувати ризики та входити дробним лотом
формування середньострокових позицій не проста тактика, що вимагає не стільки знань по фундаменту, скільки вмілого мані-менеджменту
ось чому більшість торгових систем спирається на тісніші стопи та ближчі цілі, здебільшого виключаючи контр-трендові сетапи
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:57
Объясните логику этой сделки:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:11
vovan_prm
дякую за влучне запитання, але відповідь на малюночку
точка входу - по системі : контрольні зони донизу (по стрілочках), закриття над 1/2 на момент продажу не було, позиція перебувала у профітній зоні щось +40 пунктів
відхилення від системи полягало у відсутності захисного стопа на без-збитковому рівні, що давало б змогу перезайти вище не втрачаючи маржу
а ось тут причин може бути дві : або надмірна самовпенність у трейді або недогледів (відкривався на декількох рахунках), бо ордери здебільшого виставляю вручну за закритті дня
напевно - моя самовпевненість.
додаткова помилка - вихід раніше планового тейка , що стояв значно нижче аж на 0,8993 (мав бути 1-ий - по факту досягнуто, 2-ий ще нижче)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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