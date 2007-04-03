BANK OF CANADA - July 11 Interest rate announcement and Monetary Policy Report
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:08
зберігається висока імовірність підвищення базової % ставки по каду з 1,25 до 1,50 % річних
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:21
Game Over - Oil Prices Are Going Higher
Weekly Oil Storage Report - Imbalance Set To Worsen
докладно про поточний крихкий баланс світового попиту та поставок нафти, lдинаміку запасів, вплив нових санкцій до Ірану та можливий розвиток цінової динаміки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:56
USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD & NZD/USD - відпрацьовано повністю на користь USD
EUR, GBP + СAD - євро не торгував, по кабелю 4 стопа + 1 тейк, 1 лот луні досі ще тримається, але він проявив себе якраз у інших товарних кросах AUD/CAD & NZD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:26
реалізація ідей на продаж AUD/CAD & NZD/CAD :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:51
щодо USD/CAD
... і одразу закінчив (шортити)) :
стоп був над 1,3420 - за другим sell-limit - під 2 великі фігури, що вимагало зменшувати ризики та входити дробним лотом
формування середньострокових позицій не проста тактика, що вимагає не стільки знань по фундаменту, скільки вмілого мані-менеджменту
ось чому більшість торгових систем спирається на тісніші стопи та ближчі цілі, здебільшого виключаючи контр-трендові сетапи
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:57
Объясните логику этой сделки:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:11
vovan_prm
дякую за влучне запитання, але відповідь на малюночку
точка входу - по системі : контрольні зони донизу (по стрілочках), закриття над 1/2 на момент продажу не було, позиція перебувала у профітній зоні щось +40 пунктів
відхилення від системи полягало у відсутності захисного стопа на без-збитковому рівні, що давало б змогу перезайти вище не втрачаючи маржу
а ось тут причин може бути дві : або надмірна самовпенність у трейді або недогледів (відкривався на декількох рахунках), бо ордери здебільшого виставляю вручну за закритті дня
напевно - моя самовпевненість.
додаткова помилка - вихід раніше планового тейка , що стояв значно нижче аж на 0,8993 (мав бути 1-ий - по факту досягнуто, 2-ий ще нижче)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:57
vovan_prm
єдине адекватне пояснення такої "самовпевненої" поведінки може бути у різниці поміж торгівлею інтрадей (максимум в межах тижня intra-week) та середньостроковими ідеями з горизонтом реалізації від 1 місяця й довше
моя аргументація на продаж AUD/CAD & NZD/CAD (здається ще з початку року) грунтується на очікуваннях підвищення Банком Канади % базових % ставок по CAD (услід за впливовим сусідом) за незмінної монетарної політики РБА та РБНЗ
очевидно, що плановий термін досягнення цілей укріплення луні у вказаних товарних кросах взагалі перевищує 1 квартал, а його динаміка має вилитися у чіткий середньостроковий тренд
саме для таких ідей я й використовую формуання позицій декількома траншами за підвищеної толерантності до ризиків встановлюючи загальний стоп на трейд
тому у даному випадку своєю найбільшою помилкою вважаю передчасне емоційне виплигування з вже прибуткової позиції з подальшим потенціалом росту луні.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:24
на підтвердження моїх слів :
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж AUD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:51
на підтвердження моїх слів-2 :
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж NZD/CAD
15/03 крос спромігся вдарити у максимум біля 0,9517 - після чого тільки послідовно знижувався аж до мінімумів року на 0,8786 від 17/05
а обрана точка на вхід виявилася дійсно досконалою.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 02 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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