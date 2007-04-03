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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:55

щодо ЄВРО

натрапив на тодішній діалог щодо купівлі готівкового євро ...
  prodigy Додано: Сер 28 лют, 2018 15:38 написав:евро на нижнем уровне коридора 1,22-1,25
есть ли смысл сейчас прикупить наличный евро по 1,22 в расчете на перспективный рост Q3/Q4 2018 до 1,26/27

  ЛОБ Додано: Сер 28 лют, 2018 16:22 написав:prodigy
давайте перекладемо мовою трейдінга
отже, ви пропонуєте купити неліквідний готівковий інструмент без оперативної можливості реалізувати цільовий тейк-профіт - разом з тим й без стопів

щоб сидітим 1-3-6-9 місяців - скільки випаде на інвесторську долю витримки чи щастя - та пасивно очікувати прийнятного курсу бажано із значним запасом

чи не прекрасна торгівельна ідея

вже у травні-червні Євро/Доляр знизився до мінімумів трохи вище 1,15, де й перебував точнісінько 12 місяців тому якраз у липні 2017 року
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:35

реалізація ідеї на продаж NZD/CAD :

https://i.imgur.com/VxezK9c.png
https://i.imgur.com/mALAY85.png

альтернативний варіянт на іншому рахунку
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:06

щодо ФУНТА

що краще - довгий GBP/USD чи GBP/CHF ?

якщо кабель намагається закріпити зміну тенденції до бакса (на висхідну), то кабель до франка поки тільки но стабілізувався в межах все ще низхідної тенденції

але з наближенням Серпня мені обидва подобаються у довжину
чекаємо на розвиток позитивних технічних сигналів навіть якщо здається, що ця тяганина не скінчена та безперспективна для кабеля
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  #<1 ... 628629630631
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