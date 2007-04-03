натрапив на тодішній діалог щодо купівлі готівкового євро ...
prodigy Додано: Сер 28 лют, 2018 15:38 написав:евро на нижнем уровне коридора 1,22-1,25 есть ли смысл сейчас прикупить наличный евро по 1,22 в расчете на перспективный рост Q3/Q4 2018 до 1,26/27
ЛОБ Додано: Сер 28 лют, 2018 16:22 написав:prodigy давайте перекладемо мовою трейдінга отже, ви пропонуєте купити неліквідний готівковий інструмент без оперативної можливості реалізувати цільовий тейк-профіт - разом з тим й без стопів
щоб сидітим 1-3-6-9 місяців - скільки випаде на інвесторську долю витримки чи щастя - та пасивно очікувати прийнятного курсу бажано із значним запасом
чи не прекрасна торгівельна ідея
вже у травні-червні Євро/Доляр знизився до мінімумів трохи вище 1,15, де й перебував точнісінько 12 місяців тому якраз у липні 2017 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
суперечливий технічний малюночок - як клінч у боксі
переваги бакса на % ставках нівелюються фіскальними/торговими дисбалансами США, а низька доходність у євро, що тисне на його валютний курс, переважується кращою фіскальною дисципліною та торговим профіцитом Єврозони
курс EUR/USD (частка у DXY близько 58%) не обов'язково має кудись йти - падати або зростати, він може застрягти у діапазоні 1,15-1,25 на пару кварталів (можливо нижче та тісніше 1,14-1,19)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.