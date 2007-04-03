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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:55

щодо ЄВРО

натрапив на тодішній діалог щодо купівлі готівкового євро ...
  prodigy Додано: Сер 28 лют, 2018 15:38 написав:евро на нижнем уровне коридора 1,22-1,25
есть ли смысл сейчас прикупить наличный евро по 1,22 в расчете на перспективный рост Q3/Q4 2018 до 1,26/27

  ЛОБ Додано: Сер 28 лют, 2018 16:22 написав:prodigy
давайте перекладемо мовою трейдінга
отже, ви пропонуєте купити неліквідний готівковий інструмент без оперативної можливості реалізувати цільовий тейк-профіт - разом з тим й без стопів

щоб сидітим 1-3-6-9 місяців - скільки випаде на інвесторську долю витримки чи щастя - та пасивно очікувати прийнятного курсу бажано із значним запасом

чи не прекрасна торгівельна ідея

вже у травні-червні Євро/Доляр знизився до мінімумів трохи вище 1,15, де й перебував точнісінько 12 місяців тому якраз у липні 2017 року
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:35

реалізація ідеї на продаж NZD/CAD :

https://i.imgur.com/VxezK9c.png
https://i.imgur.com/mALAY85.png

альтернативний варіянт на іншому рахунку
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:06

щодо ФУНТА

що краще - довгий GBP/USD чи GBP/CHF ?

якщо кабель намагається закріпити зміну тенденції до бакса (на висхідну), то кабель до франка поки тільки но стабілізувався в межах все ще низхідної тенденції

але з наближенням Серпня мені обидва подобаються у довжину
чекаємо на розвиток позитивних технічних сигналів навіть якщо здається, що ця тяганина не скінчена та безперспективна для кабеля
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:05

індекс доляра за DXY, weekly :

https://i.imgur.com/oEd7vxR.png

суперечливий технічний малюночок - як клінч у боксі

переваги бакса на % ставках нівелюються фіскальними/торговими дисбалансами США, а низька доходність у євро, що тисне на його валютний курс, переважується кращою фіскальною дисципліною та торговим профіцитом Єврозони

курс EUR/USD (частка у DXY близько 58%) не обов'язково має кудись йти - падати або зростати, він може застрягти у діапазоні 1,15-1,25 на пару кварталів
(можливо нижче та тісніше 1,14-1,19)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:38

щодо USD

історія індексу TWI USD (Trade Weighted Index - зваженого за курсами валют основних торгових партнерів США) з 1975 року :

https://i.imgur.com/KB73gbT.png

потенціал укріплення бакса на середньострковому горизонті (від 1 до 5 років) виглядає обмеженим, а низхідний тренд як послідовність усе нижчих максимумів та мінімумів має продовжуватись після того, як решта основних центробанків (насамперед ЄЦБ) відмовлятимуться від надмірної стимулюючої монетарної політики

до кінця року його перспективи цілком позитивні на рості номінальних % ставок (очікується ще два підвищення по +0,25% - з 2,0% до 2,5% річних)

тоді як триваліший розклад погрішується хронічно слабкою бюджетною політикою та усталеним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:43

часткова реалізація ідеї на купівлю GBP/CHF, h1 :

https://i.imgur.com/F0Si8kR.png

суперечливі технічні сигнали та політична турбулентність змушують прихильників кабеля залишатися обережними

після закріплення висхідної тенденції (вдруге) та розвороту контрольних зон купуватиму цей крос-курс з більшою упевненістю, маючи зароблений запас маржі на доливку та стоп
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:46

  ЛОБ написав:натрапив на тодішній діалог щодо купівлі готівкового євро ...
  prodigy Додано: Сер 28 лют, 2018 15:38 написав:евро на нижнем уровне коридора 1,22-1,25
есть ли смысл сейчас прикупить наличный евро по 1,22 в расчете на перспективный рост Q3/Q4 2018 до 1,26/27

  ЛОБ Додано: Сер 28 лют, 2018 16:22 написав:prodigy
давайте перекладемо мовою трейдінга
отже, ви пропонуєте купити неліквідний готівковий інструмент без оперативної можливості реалізувати цільовий тейк-профіт - разом з тим й без стопів

щоб сидітим 1-3-6-9 місяців - скільки випаде на інвесторську долю витримки чи щастя - та пасивно очікувати прийнятного курсу бажано із значним запасом

чи не прекрасна торгівельна ідея

вже у травні-червні Євро/Доляр знизився до мінімумів трохи вище 1,15, де й перебував точнісінько 12 місяців тому якраз у липні 2017 року

Возвращают крупный долларовый долг в евро. Менять ли на доллар или есть перспектива подержать в матрасе евро и заработать?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:14

  Vint написав:Возвращают крупный долларовый долг в евро. Менять ли на доллар или есть перспектива подержать в матрасе евро и заработать?

у мене є давно приготований текст :
Re: дол. или евро
Відправлено на: Вів 19 чер, 2018 14:34
Від: ЛОБ (online)
Кому: ######

Добридень.

Навіть якщо б я і вгадав із правильною відповіддю, все одно варто формувати свої заощадження кошиком у виваженій пропорції валют

мені зараз не подобається ані євро, ані бакс
якщо мова все ж про довгострокові вкладення від 1 року й довше, то насьогодні я схиляюсь до такого співвідношення :

XAU - 25 %, EUR 20 %, GBP 25 %, USD 30 % (готівка)

на імовірному зниженні євро-мажорів упродовж літніх місяців підвищив би вагу Євро та Фунта (за рахунок бакса) до 60 %

розуміючи порівняно нижчу ліквідність готівки я особисто схиляюсь до керування безготіковими коштами

насьогодні існують цілком легальні умови для відкриття рахунків та виведення коштів за кородон - просто отримавши індивідуальний дозвіл НБУ, підтвердивши джерела заощаджень (зарплатня, продаж нерухомості, депо у гривні)

а вже поповнивши свій закордонний рахунок можна відкривати торгівельний маржинальний рахунок та торгувати хоч без плеча 1 до 1 як у "реалі" на готівці.

ПС. як відповідь (у приват) на запитання про заощадження.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:40

  Vint написав:Возвращают крупный долларовый долг в евро. Менять ли на доллар или есть перспектива подержать в матрасе евро и заработать?

Евро нашел поддержку на отметке в районе 1,15. Если помните, это верхняя граница предыдущего двухлетнего диапазона 1,05-1,15. Т.е достаточно сильная среднесрочная поддержка.
Среднесрочные хайи обозначились в районе 1,25
Таким образом пара имеет хорошие шансы среднесрочно поболтаться в достаточно-широком в диапазоне 1,15-1,25.

Может ли пара выйти из диапазона вниз?
Может.
Пробой отметки 1,15 с закреплением и последующий тест снизу намекнет нам, что Евро скорее стоит продавать.

Может ли пара пойти вверх?
Может.
При закреплении выше 1,185 следующее сопротивление в районе 1,203
В диапазоне 1,24-1,25 лучше закрыть большую часть длинных позиций.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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