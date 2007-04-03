натрапив на тодішній діалог щодо купівлі готівкового євро ...
prodigy Додано: Сер 28 лют, 2018 15:38 написав:евро на нижнем уровне коридора 1,22-1,25 есть ли смысл сейчас прикупить наличный евро по 1,22 в расчете на перспективный рост Q3/Q4 2018 до 1,26/27
ЛОБ Додано: Сер 28 лют, 2018 16:22 написав:prodigy давайте перекладемо мовою трейдінга отже, ви пропонуєте купити неліквідний готівковий інструмент без оперативної можливості реалізувати цільовий тейк-профіт - разом з тим й без стопів
щоб сидітим 1-3-6-9 місяців - скільки випаде на інвесторську долю витримки чи щастя - та пасивно очікувати прийнятного курсу бажано із значним запасом
чи не прекрасна торгівельна ідея
вже у травні-червні Євро/Доляр знизився до мінімумів трохи вище 1,15, де й перебував точнісінько 12 місяців тому якраз у липні 2017 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
суперечливий технічний малюночок - як клінч у боксі
переваги бакса на % ставках нівелюються фіскальними/торговими дисбалансами США, а низька доходність у євро, що тисне на його валютний курс, переважується кращою фіскальною дисципліною та торговим профіцитом Єврозони
курс EUR/USD (частка у DXY близько 58%) не обов'язково має кудись йти - падати або зростати, він може застрягти у діапазоні 1,15-1,25 на пару кварталів (можливо нижче та тісніше 1,14-1,19)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
потенціал укріплення бакса на середньострковому горизонті (від 1 до 5 років) виглядає обмеженим, а низхідний тренд як послідовність усе нижчих максимумів та мінімумів має продовжуватись після того, як решта основних центробанків (насамперед ЄЦБ) відмовлятимуться від надмірної стимулюючої монетарної політики
до кінця року його перспективи цілком позитивні на рості номінальних % ставок (очікується ще два підвищення по +0,25% - з 2,0% до 2,5% річних)
тоді як триваліший розклад погрішується хронічно слабкою бюджетною політикою та усталеним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ написав:натрапив на тодішній діалог щодо купівлі готівкового євро ...
prodigy Додано: Сер 28 лют, 2018 15:38 написав:евро на нижнем уровне коридора 1,22-1,25 есть ли смысл сейчас прикупить наличный евро по 1,22 в расчете на перспективный рост Q3/Q4 2018 до 1,26/27
ЛОБ Додано: Сер 28 лют, 2018 16:22 написав:prodigy давайте перекладемо мовою трейдінга отже, ви пропонуєте купити неліквідний готівковий інструмент без оперативної можливості реалізувати цільовий тейк-профіт - разом з тим й без стопів
щоб сидітим 1-3-6-9 місяців - скільки випаде на інвесторську долю витримки чи щастя - та пасивно очікувати прийнятного курсу бажано із значним запасом
чи не прекрасна торгівельна ідея
вже у травні-червні Євро/Доляр знизився до мінімумів трохи вище 1,15, де й перебував точнісінько 12 місяців тому якраз у липні 2017 року
Возвращают крупный долларовый долг в евро. Менять ли на доллар или есть перспектива подержать в матрасе евро и заработать?
на імовірному зниженні євро-мажорів упродовж літніх місяців підвищив би вагу Євро та Фунта (за рахунок бакса) до 60 %
розуміючи порівняно нижчу ліквідність готівки я особисто схиляюсь до керування безготіковими коштами
насьогодні існують цілком легальні умови для відкриття рахунків та виведення коштів за кородон - просто отримавши індивідуальний дозвіл НБУ, підтвердивши джерела заощаджень (зарплатня, продаж нерухомості, депо у гривні)
а вже поповнивши свій закордонний рахунок можна відкривати торгівельний маржинальний рахунок та торгувати хоч без плеча 1 до 1 як у "реалі" на готівці.
ПС. як відповідь (у приват) на запитання про заощадження.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Vint написав:Возвращают крупный долларовый долг в евро. Менять ли на доллар или есть перспектива подержать в матрасе евро и заработать?
Евро нашел поддержку на отметке в районе 1,15. Если помните, это верхняя граница предыдущего двухлетнего диапазона 1,05-1,15. Т.е достаточно сильная среднесрочная поддержка. Среднесрочные хайи обозначились в районе 1,25 Таким образом пара имеет хорошие шансы среднесрочно поболтаться в достаточно-широком в диапазоне 1,15-1,25.
Может ли пара выйти из диапазона вниз? Может. Пробой отметки 1,15 с закреплением и последующий тест снизу намекнет нам, что Евро скорее стоит продавать.
Может ли пара пойти вверх? Может. При закреплении выше 1,185 следующее сопротивление в районе 1,203 В диапазоне 1,24-1,25 лучше закрыть большую часть длинных позиций.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val