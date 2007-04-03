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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 15:46

ЛОБ Отменил лимитные приказы по луни из-за возможной волатильности. Дальше - будем посмотреть.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 18:30

vovan_prm

ще відучора (вкотре) продавав AUDCAD
на одному з рахунків закрився перед оголошенням, на іншому спробую потримати довше

купівля CAD проти AUD - свідомо оминаючи USD - чіткий та зрозумілий трейд, що грунтується на залізобетонному фундаменті відсоткових ставок

та забезпечує стабільні прибуткові результати.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:52

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж AUD/CAD

реалізація ідеї : https://i.imgur.com/pEuLCJx.png

алгоритм входу - а) відбій (без закріплення) від верхньої контрольної тижневої зони у потрібному місці на 50% корекції низхідного імпульсу, б) доливка з відкату після оновлення контрольного мінімуму, в) захисний стоп над зоною та над локальним вершечком

можлива складність - сесійні зони встигли розвернутися нагору, але приорітет залишався за тижнями + переважаючі очікування на підвищення % ставок у CAD

тактична перевага у того, хто розуміє цінову структуру руху крос-курсу, вміє фільтрувати технічні сигнали та ігнорувати хибні формальні.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:11

щодо ЄВРО

усе ще НЕ ТОРГУЮ основну (хоч і найліквіднішу) валютну пару EUR/USD

усвідомлюючи суперечливість розкладу та нейтральність поточних цінових рівней.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:13

щодо ФУНТА

прихильникам кабеля треба якось протриматися пару тижнів - до наступного засідання Банку Англії з монетарної політики 02/08

коли з горем пополам тамтешні білі комірці надимаючи щічки пояснюватимуть не червоніючи чому за хронічної інфляції вище таргету у 2 % річних - за фактичного рівня у 2,4% , що тимчасово пригальмував від 3,1% з кінця минулого року - вони не підвищували базову % ставку (насьогодні 0,5 %) з листопада 2017-го

востаннє голова банку Карні писав листа (до казначейства) з поясненнями ще у лютому :

https://www.bankofengland.co.uk/-/media ... 1583A86503

насправді, фани фунта мають не скінчено дякувати лукавим банкірам за чудову можливість без поспіху перегрупувати свої інвестиційні портфелі

саме значний штучно стримуваний центробанком потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії надаватиме національній валюті приховану підтримку у суперечці хто "крутіший" на валютному ринку - GBP чи USD :?:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:27

щодо CHF

періодично використовую довгий USD/CHF як хедж на інші ризикові позиції з коротким USD :

https://i.imgur.com/pUmWpqf.png +
https://i.imgur.com/jHyjShF.png

довгий час рівні нижче паритету забезпечували ефективність тактики
на цей раз - до пари з довгим GBP/USD (як основна перспективна ідея)
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  #<1 ... 629630631632
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