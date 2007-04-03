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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 15:46

ЛОБ Отменил лимитные приказы по луни из-за возможной волатильности. Дальше - будем посмотреть.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 18:30

vovan_prm

ще відучора (вкотре) продавав AUDCAD
на одному з рахунків закрився перед оголошенням, на іншому спробую потримати довше

купівля CAD проти AUD - свідомо оминаючи USD - чіткий та зрозумілий трейд, що грунтується на залізобетонному фундаменті відсоткових ставок

та забезпечує стабільні прибуткові результати.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:52

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж AUD/CAD

реалізація ідеї : https://i.imgur.com/pEuLCJx.png

алгоритм входу - а) відбій (без закріплення) від верхньої контрольної тижневої зони у потрібному місці на 50% корекції низхідного імпульсу, б) доливка з відкату після оновлення контрольного мінімуму, в) захисний стоп над зоною та над локальним вершечком

можлива складність - сесійні зони встигли розвернутися нагору, але приорітет залишався за тижнями + переважаючі очікування на підвищення % ставок у CAD

тактична перевага у того, хто розуміє цінову структуру руху крос-курсу, вміє фільтрувати технічні сигнали та ігнорувати хибні формальні.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:11

щодо ЄВРО

усе ще НЕ ТОРГУЮ основну (хоч і найліквіднішу) валютну пару EUR/USD

усвідомлюючи суперечливість розкладу та нейтральність поточних цінових рівней.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:13

щодо ФУНТА

прихильникам кабеля треба якось протриматися пару тижнів - до наступного засідання Банку Англії з монетарної політики 02/08

коли з горем пополам тамтешні білі комірці надимаючи щічки пояснюватимуть не червоніючи чому за хронічної інфляції вище таргету у 2 % річних - за фактичного рівня у 2,4% , що тимчасово пригальмував від 3,1% з кінця минулого року - вони не підвищували базову % ставку (насьогодні 0,5 %) з листопада 2017-го

востаннє голова банку Карні писав листа (до казначейства) з поясненнями ще у лютому :

https://www.bankofengland.co.uk/-/media ... 1583A86503

насправді, фани фунта мають не скінчено дякувати лукавим банкірам за чудову можливість без поспіху перегрупувати свої інвестиційні портфелі

саме значний штучно стримуваний центробанком потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії надаватиме національній валюті приховану підтримку у суперечці хто "крутіший" на валютному ринку - GBP чи USD :?:
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:27

щодо CHF

періодично використовую довгий USD/CHF як хедж на інші ризикові позиції з коротким USD :

https://i.imgur.com/pUmWpqf.png +
https://i.imgur.com/jHyjShF.png

довгий час рівні нижче паритету забезпечували ефективність тактики
на цей раз - до пари з довгим GBP/USD (як основна перспективна ідея)
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:44

слова Трампа про Брекзіт та ще й через геть жовту британську Сан - як дія психоделіків на ринки на кшталт ЛСД

на пустій полові із слів скинути курс якогось мажора (чи й групи валют) на десятки пунктів ... щоб згодом все повернулося. ще й вище ???
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:08

  ЛОБ Додано: Вів 10 лип, 2018 15:43 написав:часткова реалізація ідеї на купівлю GBP/CHF, h1 :

https://i.imgur.com/F0Si8kR.png

суперечливі технічні сигнали та політична турбулентність змушують прихильників кабеля залишатися обережними

досвід нагадує : ринок завжди дасть заробити !

https://i.imgur.com/0XLdpS9.png

контроль ризиків та поступальне закриття прибуткових угод є основою торгівлі
не можливо однією-двома вдалими угодами зірвати великий куш на все життя.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:06

щодо CHF

чому б знову не купити USD/CHF ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:17

цікава стаття про зустріч трампа з путєним :

Trump and Putin vs. America

There is only one message Trump should have sent Putin in this meeting today: “You have attacked our democracy, as well as two core pillars of the global economic and security order that have kept the peace and promoted prosperity since World War II — the European Union and NATO. We are not interested in any of your poker-faced denials. Just know that if you keep doing it, we will consider it an act of war and we will not only sanction you like never before, but you’ll taste every cyberweapon we have in our arsenal — and some of your most *** personal secrets will appear on the front pages of every newspaper in the world. Is there any part of that sentence you do not understand?

https://www.nytimes.com/2018/07/16/opin ... eft-region

https://twitter.com/JohnKerry/status/10 ... 4805632002

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

https://twitter.com/JohnBrennan/status/ ... erica.html
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