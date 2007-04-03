|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лип, 2018 15:46
ЛОБ Отменил лимитные приказы по луни из-за возможной волатильности. Дальше - будем посмотреть.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 11 лип, 2018 18:30
vovan_prm
ще відучора (вкотре) продавав AUDCAD
на одному з рахунків закрився перед оголошенням, на іншому спробую потримати довше
купівля CAD проти AUD - свідомо оминаючи USD - чіткий та зрозумілий трейд, що грунтується на залізобетонному фундаменті відсоткових ставок
та забезпечує стабільні прибуткові результати.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 лип, 2018 08:52
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж AUD/CAD
реалізація ідеї :
алгоритм входу - а) відбій (без закріплення) від верхньої контрольної тижневої зони у потрібному місці на 50% корекції низхідного імпульсу, б) доливка з відкату після оновлення контрольного мінімуму, в) захисний стоп над зоною та над локальним вершечком
можлива складність - сесійні зони встигли розвернутися нагору, але приорітет залишався за тижнями + переважаючі очікування на підвищення % ставок у CAD
тактична перевага у того, хто розуміє цінову структуру руху крос-курсу, вміє фільтрувати технічні сигнали та ігнорувати хибні формальні.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 лип, 2018 09:11
щодо ЄВРО
усе ще НЕ ТОРГУЮ основну (хоч і найліквіднішу) валютну пару EUR/USD
усвідомлюючи суперечливість розкладу та нейтральність поточних цінових рівней.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:13
щодо ФУНТА
прихильникам кабеля треба якось протриматися пару тижнів - до наступного засідання Банку Англії з монетарної політики 02/08
коли з горем пополам тамтешні білі комірці надимаючи щічки пояснюватимуть не червоніючи чому за хронічної інфляції вище таргету у 2 % річних - за фактичного рівня у 2,4% , що тимчасово пригальмував від 3,1% з кінця минулого року - вони не підвищували базову % ставку (насьогодні 0,5 %) з листопада 2017-го
востаннє голова банку Карні писав листа (до казначейства) з поясненнями ще у лютому :
насправді, фани фунта мають не скінчено дякувати лукавим банкірам за чудову можливість без поспіху перегрупувати свої інвестиційні портфелі
саме значний штучно стримуваний центробанком потенціал росту довгострокових % доходностей по Британії надаватиме національній валюті приховану підтримку у суперечці хто "крутіший" на валютному ринку - GBP чи USD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:27
щодо CHF
періодично використовую довгий USD/CHF як хедж на інші ризикові позиції з коротким USD :
довгий час рівні нижче паритету забезпечували ефективність тактики
на цей раз - до пари з довгим GBP/USD (як основна перспективна ідея)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:44
слова Трампа про Брекзіт та ще й через геть жовту британську Сан - як дія психоделіків на ринки на кшталт ЛСД
на пустій полові із слів скинути курс якогось мажора (чи й групи валют) на десятки пунктів ... щоб згодом все повернулося. ще й вище ???
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:08
досвід нагадує : ринок завжди дасть заробити !
контроль ризиків та поступальне закриття прибуткових угод є основою торгівлі
не можливо однією-двома вдалими угодами зірвати великий куш на все життя.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:06
щодо CHF
чому б знову не купити USD/CHF ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:17
цікава стаття про зустріч трампа з путєним :
Trump and Putin vs. America
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|