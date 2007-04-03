чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?
допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:23
чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?
допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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