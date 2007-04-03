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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:23

чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?

допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25

щодо GBP/CHF

  ЛОБ Додано: Вів 10 лип, 2018 15:43 написав:часткова реалізація ідеї на купівлю GBP/CHF, h1 :

https://i.imgur.com/F0Si8kR.png
  ЛОБ написав:досвід нагадує : ринок завжди дасть заробити !

https://i.imgur.com/0XLdpS9.png

за 5 хвилин до публікації стати з Британії ризикну знову перезайти у довжину
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 14.12.09
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Подякували: 928 раз.
 
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  #<1 ... 630631632633
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