чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?
допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:23
чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?
допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25
щодо GBP/CHF
за 5 хвилин до публікації стати з Британії ризикну знову перезайти у довжину
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:13
GBP/CHF, h1 - перезахід на купівлю :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:04
щодо GBP
CPI з Британії - "мистецтво" статистики :
ціни виробників - що на вході, що на виході - постійно зростають (з +3,0% до +3,1% та з +9,6% до +10,2% річних відповідно),
упевнено підвищуються також й роздрібні ціни (+0,3% за місяць, +3,4% за рік),
а споживча інфляція за індексом СРІ дивним чином стоїть на місці 2,4% річних (0% за червень місяць) !!! ??? ... )))
прес-реліз комітету статистики треба повісити у Національній галереї (перед wc)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23
Поддержка в районе 1,3025 выглядит прочной.
Пробую лонг.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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