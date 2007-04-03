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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:23

чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?

допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25

щодо GBP/CHF

  ЛОБ Додано: Вів 10 лип, 2018 15:43 написав:часткова реалізація ідеї на купівлю GBP/CHF, h1 :

https://i.imgur.com/F0Si8kR.png
  ЛОБ написав:досвід нагадує : ринок завжди дасть заробити !

https://i.imgur.com/0XLdpS9.png

за 5 хвилин до публікації стати з Британії ризикну знову перезайти у довжину
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:13

GBP/CHF, h1 - перезахід на купівлю :
https://i.imgur.com/UmoOvtz.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:04

щодо GBP

CPI з Британії - "мистецтво" статистики :

ціни виробників - що на вході, що на виході - постійно зростають (з +3,0% до +3,1% та з +9,6% до +10,2% річних відповідно),

упевнено підвищуються також й роздрібні ціни (+0,3% за місяць, +3,4% за рік),

а споживча інфляція за індексом СРІ дивним чином стоїть на місці 2,4% річних (0% за червень місяць) !!! ??? ... )))

прес-реліз комітету статистики треба повісити у Національній галереї (перед wc)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23

  ЛОБ написав:CPI з Британії - "мистецтво" статистики :

ціни виробників - що на вході, що на виході - постійно зростають (з +3,0% до +3,1% та з +9,6% до +10,2% річних відповідно),

упевнено підвищуються також й роздрібні ціни (+0,3% за місяць, +3,4% за рік),

а споживча інфляція за індексом СРІ дивним чином стоїть на місці 2,4% річних (0% за червень місяць) !!! ??? ... )))

прес-реліз комітету статистики треба повісити у Національній галереї (перед wc)

Поддержка в районе 1,3025 выглядит прочной.
Пробую лонг.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:08

vovan_prm

у моєму портфелі є обидва кабеля, але більшої ваги надаю довгому GBP/CHF (перед GBP/USD) - намагаючись обійти перевагу USD до GBP у % ставках фондування
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:42

щодо ФУНТА

розширення 2-х місячної зони накопичення 1,3050-1,3470 (начебто флет) з блискавичним оновленням локальних мінімумів - добра прикмета підготовки чогось цікавого для шанувальників кабеля

не забуваймо про тонкий літній ринок за порівняно низької ліквідності, що також додає мінливості котировок та гостроти вражень

найнебезпечніша (хронічна) проблема у фунта - всеохоплююча цинічність тамтешніх регуляторів та політиків, що взагалі ніяк не може пояснюватися якоюсь необхідністю додаткового використання практики "jawboning"

іншими словами, зазвичай бички по фунту неодноразово й жорстко гвалтуються перед розворотом, а роздрібні хом'яки на форексі винищуються як клас
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ЛОБ
 
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